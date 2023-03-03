Чежки тидзень

Тидзень за нами означели даскельо случованя хтори барз чежки. Ситуация у Турскей и Сириї пре трешенє жеми ше ище нє змирела. Рок прешол як почала война у України. Два тужительки хтори водзели виглєдованє коло Електропривреди Сербиї зменєни. За осем тижнї у 2023. року случели ше 8 фемициди.

Остатнї два подїї виволали и два протести у Беоґрадзе, истого дня.

Два тужительки хтори водзели вигледованє коло Електропривреди Сербиї зняти зоз случаю хтори виглєдовали скоро рок. Зняти су – прето же глєдали же би були зменєни. Медзитим – Упс! Тужителька Бояна Савович нє цихо, виходзи до явносци и гвари же нє питала буц у дргим оддзелєню и же абсолутно нє точни наводзеня тужительства же розцаговала предмет.

Зменєни, бо так мушело буц. Комушик завадза же би вони два водзели тот предмет хтори вецей як рок виглєдовали – до хторого су, верим, добре упуцени и за чийо резултати велї буду одвитовац. Голєм би требали. Но, за потїху нам же голєм адвокати нє цихо и же су зложни, та вишли и на улїчку, односно опрез Влади Сербиї.

Кус познейше истого дня – понайвецей жени, алє и други хторим досц насилства, пошли на исте место – опрез Влади Сербиї. Тераз протест за животи, за тото же би институциї робели свою роботу. За тото же би вецей анї єдна жена нє страцела живот.

Од початку рока 8 жени забити.

Найстарша мала 78, а наймладша 2 роки.

Здруженє „FemPlatzˮ (хторе ше намага зазначиц кажде забойство жени) кус скорей започало кампаню „Хтора шлїдуюца?ˮ.

Знаце хтора була шлїдуюца? Дворочне дзивче хторе пребите на шмерц.

Пребите на шмерц.

Душа ми ше сциска док тото пишем. Нє шмеме буц вецей цихо!

Телефонски числа за приявйованє насилства:

– Автономни женски центер: 0800/100-007;

– приявйованє насилства у фамелиї: 0800/100-600;

– Полиция: 192;

– Швидка помоц: 194.