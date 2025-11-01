Чи мож и як сцекнуц од худобства

До худобства чловек уходзи кед себе и своєй фамелиї нє може заробиц приходи хтори достаточни же би задоволєли потреби фамелиї нє лєм за задовольованє елементарних еґзистенциялних потребох, алє и потребох за цивилизовани и достоїнствени живот

У нєрозвитих и нєорґанизованих дружтвох, после кризох и войнох, окреме кед тоти дружтва ауторитарни и нєдемократски, опасносц од худобства найчастейше грожи широким пасмом народу. Виглєдованя того дружтвеного феномену у нашим дружтве указую же худобство найбаржей грожи старшим од 65 роки (стопа 23,6%), дакус менєй младим до 17 роки (стопа 21,1%), а найменєй тим у найпродуктивнєйшей фази живота од 18 до 64 роки (стопа 17,9%). Просекова стопа гроженя од худобства 2024. року у Сербиї виношела 19,7 %, а кед ше тому дода и стопа социялней виключеносци од 4,6%, приходзиме до стопи од 24,3%. То значи же скоро єдна штварцина жительох Сербиї у зони, лєбо на прагу худобства.

Фаховци вираховали же гранїца опасносци од худобства прешлого року за єдночлене ґаздовство виношела 35.606 динари приходох на мешац. За фамелию зоз двома одроснутима и єдним дзецком младшим од 14 роки тота гранїца виношела 64.091 динар, а наприклад за фамелию зоз двоїма одроснутима и двоїма дзецми младшима од 14 роки, тот праг виношел 74.773 динари. Гевти цо им приходи коло тих гранїцох лєбо менши, у живоце ше стретаю зоз длуготирвацу нєизвесносцу, загроженосцу же би задовольовали свойо основни потреби у поживи, биваню, здравю, образованю и приступу ґу одредзеним еґзистенциялним услугом и подобне.

Держава пребера мири же би на рижни способи помогла превладованє та и виход зоз худобстава загрожених фамелийох и поєдинцох, алє помоц худобней держави найчастейше скромна и нєдостаточна. Тото цо єднократно, пред виберанками, пре змирйованє дружтвених тензийох лєбо з даяких других нагодох, пребераю держава лєбо политични странки, лєм капка у морю биди. Велї людзе нєшка порихтани твердзиц же кед ше народзиш як худобни, скоро нєможлїве же би ши под час свойого живота вишол зоз худобства. Чи то наисце так?

До худобства чловек уходзи кед себе и своєй фамелиї нє може заробиц приходи хтори достаточни же би задоволєли потреби фамелиї нє лєм за задовольованє елементарних еґзистенциялних потребох, алє и потребох за цивилизовани и достоїнствени живот. Чловеково приходи од роботи у найвекшей мири завиша од його способносци, схопносци знаня же би робел койяки специфични фахово роботи хтори нєобходни другим, хтори за нїх порихтани плациц. Таки способносци, то озда ясне шицким, чловек здобува зоз образованьом и искуством.

Початни крочай на драги виходу зоз худобства то образованє. Прето барз важне же би млади людзе зоз худобних, алє и нє лєм худобних, фамелийох похопели же страх и обєктивну опасносц од худобства у будучносци можу звладац зоз власним цо лєпшим образованьом. Прето у рокох кед треба же би ишли до школох, дзеци и млади людзе треба же би ученє и одношенє ґу школи похопели як свою елементарну обовязку за поставянє фундаментох власней будучносци. Родичи хтори жадаю добре своїм дзецом, тиж так, треба же би були свидоми фундаменталней важносци їх образованя за їх живот.

У либералних дружтвох сучасного часу вертикалне рушанє людзох рижних социялних ґрупох, окреме гевтих зоз худобнєйших пасмох народа до штреднїх та и богатших дружтвених пасмох, очежане, алє нє нєможлїве. Воно скапчане зоз обезпечованьом средствох за драги и вше драгши державни и приватни школи и факултети, прецо у швеце велї студенти беру кредити же би на тот способ финансовали свойо школованє и укладаньом нє малей роботи же би ше од 15 до 25 рокох, пре законченє високи школох, коло 10 та и вецей роки живота континуовано упарто и витирвало учело. Гевти, хтори нє маю таки амбициї алє заш лєм сцу себе и своєй фамелиї обезпечиц пристойну будучносц и сцекнуц зоз гранїци дзе грожи худобство и бида, маю можлївосц у кратшим алє озбильним школованю здобуц велї, нєшка и у будучносци атрактивни и вшадзи добре плацени майсторски знаня. Гоч як обрацели, през школи и у нєй здобутих знаньох, оддальованє од прага худобства чежке та и нєможлїве.

