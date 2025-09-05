Чи по рану уж мож судзиц о дню?

У вецей як 1600 основних и штреднїх школох у Републики Сербиї пондзелок, 1. септембра, почал нови, 2025/26. школски рок. У основних школох привитани першокласнїки и їх родичи, з доберанима словами повинчовани им перши школски дзень и пожадани успих у дальшим школованю, школяриком подзелєни пригодни дарунки, шпивало ше и рецитовало же би им тот вельки початок бул цо приємнєйши. Наймладши штредньошколци до школских лавкох у нових оддзелєньох и з новима парняками пошедали з кус меншу помпу, алє тиж у достоїнственей атмосфери яка ше и швечи першому дню штреднєй школи.

Кед би час и момент у хторим жиєме були звичайни и порядни, пригодни и общи уводнїк з нагоди початку нового школского рока найскорей би ше на тим и закончел. Евентуално би ше доложело кус статистични податки о чишлє новоуписаних дзецох, найпопуларнєйших школох и трендох медзи штредньошколцами, подцагло скоро сезонски хронїчни проблеми характеристични за початок єшенї – кельо треба видзелїц за учебнїки, школски прибор и нову ґардеробу и яки плаци и дружтвени статус просвитних роботнїкох… Заключели бизме з афирмативну и мотивуюцу думку же знанє и образованє єдини капитал хтори вам нє мож одняц, а же його перше акумулованє праве ту, у школских лавкох… А вец би далєй до фокусу пришли нови теми, док би школски днї пошли по дифолту, по своєй узвичаєней динамики и цеку як цо ишли роками и ґенерациями пред тим, и як цо, озда, дараз будзе ознова.

Медзитим, з оглядом на тото же у велїх школох вецей як половка предходного школского року прешла вшелїяк лєм нє по рутинским порядку – у протесту, штрайку, прерви и блокади настави, же є смиком закончени, док ше у медзичаше нїч з причинох хтори випровоковали тот бунт нє розришело, цалком розумлїви обаванє и нєизвесносц же яки ма буц тот школски рок.

Судзаци по перших дньох, голєм манифестно випатра же школски рок почал порядно, а з найвисших инстанцох власци нас прешвечую же ше так и закончи. През лєто ше наисце потрудзели же би було так – по медийох и мрежох кружа контрадикторни информациї о пременки директорох по школох и уподобйованю просвитного кадру – на єден лєбо други способ. Уж ше наявює реакция дзепоєдних синдикатох, колективох и нєформалних ґрупох у просвитней заєднїци. Прето стої питанє чи по рану уж мож судзиц о дню, чи то лєм зацих з другей присловки.