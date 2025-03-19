Прешлого тижня цихосц и галайк, на пияток наявени нови сход

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлого тижня ше протестовало и у Руским Керестуре, и то аж два днї за шором, пияток и всоботу.

Перши дзень означени 15 минути цихосци и блокирана драга, док всоботу протестовали зоз галайком. Млади орґанизаторе протестних сходох у валалє, уж наявели нови сход за наступни пияток 21. марец.

З нагоди потримовки студентским протестом орґанизована ґрупа младих зоз Руского Керестура поволала на 15 минутову цихосц у центру валала и блокаду крижней драги улїцох Маршала Тита и Русинскей прешлого пиятку од 18 годзин. У цихосци стали коло сто гражданє валалу, а медзи нїма и школяре, пензионере, професоре.

Такой ютредзень, всоботу док тирвал протест у Беоґрадзе, вечар по дижджу у центру валала ше зишли гражданє и отримали сход наволани „Кед нє можеме буц у Беоґрадзе най нас чую аж по Беоґрад”. Чули ше пищалки, буґни и вувузели, а галайк тирвал коло пол годзини без застановйованя транспорту.