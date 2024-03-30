НОВИ САД – После того як на Филозофским факултету у Новим Садзе застановена настава и други активносци пре упадованє младих людзох хтори вимагаю задзекованє професора Динка Ґрухонїча, точно на поладнє опрез тей високошколскей установи отримани сход зоз хторого поручене же цихосц и кланянє пред насилнїками нє одвит и же „пейц до дванац” за реакцию.

Поволуєме явносц же би нас потримала у спроцивйованю атмосфери общей нєбезпечносци и прешлїдовaню поєдинцох у нєзадумуюцей скали, поручене зоз сходу.

Професор Филозофского факултетa Владимир Михич гварел, бешедуюци професором и студентом позбераним опрез факултета, же ше зишли ту указац же тот факултет нє доступни тим котрим треба же би бул доступни – занятим, студентом, професором, сотруднїком, виглєдовачом, шицким хтори у нїм видза якиш бастион шлєбоди бешеди.

Примушени зме бешедовац опрез будинку, алє верим же то нє будзе предлуго, гварел Михич на сходу на хторим були присутни коло 150 професоре зоз того факултета а придружели ше ґу нїм и студенти.

Здогаднїме, ґрупа младих людзох позберала ше вчера пред поладньом опрез Филозофского факултета на поволанку Студентского парламента Универзитета у Новим Садзе, а пол годзини познєйше вошли до будинку факултета и блокирали го, зоз вимогу же би ше професорови Динкови Ґрухонїчови уручело задзекованє пре наводну бешеду мержнї.

Професорох и студентох хтори ше позберали нєшка дац потримовку Динкови Ґрухонїчови потримали и їх колеґове зоз ПМФ-а и Беоґрадского филозофского факултета.