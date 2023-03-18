У тижню кед сом пре канцер поховала єдну добру, предобру жену, Диспанзер за жени у Доме здравя у Вербаше, дзе превентивно мож покончиц ґинеколоґийни препатрунки – заварти.

Нє роби, прето же нєт ґинеколоґа.

По норми и чишлє пациєнтох у примарней здравственей защити у Вербаше би мушели буц троме ґинеколоґове. Чия була бриґа запошлїц их?

Стан у Вербаше бул таки же були два дохторки специялисти ґинеколоґиї, нєдавно єдна старша дохторка пошла до пензиї и єдина хтора остала робиц була одлична дохторка и фаховец. Медзитим, пациєнти ше громадзели, роботи було превельо, алє тото цо єдину дохторку ґинеколоґа одогнало зоз Дома здравя то прицисок, линч, на дружтвених мрежох хтори ше зявел кед почала робиц у єдней вербаскей приватней клинїки. Читали єй кельо роби, дзе роби, кельо ма шлєбодни днї и днї рочного одпочивку и дохторка задзековала на роботи у державним секторе. Чия була бриґа водзиц рахунку о чувствох тей жени?

У Доме здравя гваря же ше шицки пациєнткинї хторим потребни ґинеколоґ посилаю до домох здравя у сушедних општинох и там их задармо и без проблемох препатра або им даю потребни документи за хорованє. Компетентни зоз Дома здравя поинформовали шицки компетентни орґани, глєдали премесценє ґинеколоґох зоз вербаского або новосадского шпиталю, алє анї вони нє маю досц специялистох, глєдали помоц зоз приватних клинїкох, алє дохторе нє шму робиц и приватно и у державней установи. Гварели тиж и же конкурс за ґинеколоґа отворени уж рок и же нєт нїкого хто сполнює критериюми же би ше явел на конкурс. Чия бриґа же у жеми нє маме специялистох ґинеколоґиї хтори сцу робиц у наших домох здравя?

Пред двома тижнями єдна ваготна жена умарла и єдна положнїца умарли у шпитальох у Сербиї.

Дзешка тих дньох бул и тот Дзень женох кед означуєме рочнїцу од борби за шицки гевти права: робиц, гласац, вожиц авто, писац колумни и штрайковац, дзвигнуц глас…

Подумала сом же то цошка на цо дзивки, мацери, баби, ваготни жени, положнїци муша реаґовац, то тото! Бунт! Алє прецо?

Же млади дохторе нє сцу буц ґинеколоґове специялисти? Же медицински роботнїки иду з тей жеми? Же нє сцу робиц у державним секторе?

На тей драги еманципациї можебуц и найважнєйше здобуванє чувства же ше ти мушиш старац о себе, же ше мушиш старац же биш була здрава. Ментално, физично и репродуктивно.

То твоя бриґа. И перше тото.