Мож ше приявиц на циклус театралних роботньох „Театер на дланї”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Руски народни театер „Петро Ризнич Дядя“ у 2025. року планує реализовац циклус театралних роботньох зоз назву Театер на дланї, як єден зоз способох же би ше стимуловало роботу у театралней уметносци у векшини местох дзе жию Руснаци, як и же би ше подзвигнул єй квалитет.

Ширши список потенциялних темох роботньох шлїдуюци: 1. Основи сценскей бешеди; 2. Основи сценского руху; 3. Основи режиї; 4. Основи драматурґиї; 5. Основи театралней маски и шминки; 6. Основи сценскей музики; 7. Основи сценоґрафских ришеньох; 8. Основи сценского шветла; 9. Основи костимоґрафиї; 10. Сучасни сценски вираз – мултимедиялни приступ у театру; 11. Орґаниација и продукция театралних представох. Зоз того ширшого списку можлївих, будзе вибране дефинитивне число роботньох, як и дефинитивни список едукаторох, зависно од того за хтори теми потенциялни учашнїки буду найбаржей заинтересовани.

Плановане же би роботнї були реализовани през викенди у марцу и априлу 2025. року.

Заинтересовани треба же би пополнєли формулар хтори мож найсц на тим линку и послали го на адресу: РНТ „Петро Ризнич Дядя“, Русинска 75, 25233 Руски Керестур (по пошти), лєбо на rnt.djadja@gmail.com, найпознєйше по 15. фебруар 2025. року.

Културно-уметнїцки дружтва, институциї и здруженя можу и обєдинїц заинтересованих и послац заєднїцку прияву, алє поволанка ше одноши и на поєдинцох без огляду чи су члени у даєдним здруженю чи нє.

За додатни информациї лєбо пояшнєня мож контактовац на имеил: rnt.djadja@gmail.com и orosovork@gmail.com, лєбо наволац Славка Ороса на число телефона 064 2551012.

Проєкт финансийно потримал и Буджетски фонд за национални меншини и на тих роботньох буду обезбечени едукаторе, технїчна лоґистика, нєобходни материял за роботу, як и полудзенок и ошвиженє за учашнїкох.