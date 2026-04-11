Циль єй участвовац на Балканияди

Весланє на води то спорт у котрим чамец порушує моц мускулох з веслами и стардардни олимпийни спорт котри вимага вельку моц, витримовносц и синхронизацию. Праве тоти характеристики будую схопносц котра значна за будучносц каждого спортисти, та и чловека вообще. Их у себе ма и наша собешеднїца котра жиє у Дюрдьове, школує ше у Новим Садзе, а тренира у Чуроґу. Прето, кед ма тренинґ, през дзень препутує вецей як сто километри, з вельку дзеку и щирим ошмихом чека кажди тренинґ, а змаганя ище баржей.

Весланє то спорт котри у складзе зоз природу и чловеком, та го прето наша собешеднїца, седемнацрочна Ана Рамач зоз Дюрдьова, полюбела. Ана ходзи до штреднєй Економскей школи „Светозар Милетич” у Новим Садзе, напрям правно-дїловни технїчар, а уж штири роки тренира весланє у Веслацким клубу „Чуроґ” у Чуроґу. Клуб основала ґрупа гражданох 2003. року, а його просториї на побережю Старей Тиси у Чуроґу. Тренинґи ше отримує у терховнї у їх будинку и на води, на Старей Тиси. Пред тим як почала тренирац весланє, Ана тренирала вецей спорти, а медзи нїма карате и одбойку. Медзитим, док тирвала корона, нє було вельо активносци, бо у тим периодзе препоручовали же би ше нє сходзело и нє препровадзовало час у завартим просторе. Пре таке, як и велї, и Ана престала тренирац. Медзитим, на инициятиву Анового бачика, Мирка Рамача, котри на ню успишно пренєсол любов ґу спорту, Ана ше уписала на весланє, спорт котри у чаше корони мал перспективу.

– По законченю седмей класи ме нє барз интересовал спорт, медзитим, почала сом тренирац весланє зоз товаришами з валалу, з Ану Данґубич и Николом Суботином. Од юния по септебмер зме ходзели до школи весланя, алє сом теди ище нє була сиґурна чи предлужим тренирац. Медзитим, з часом ше ми тот спорт попачел, а на тренинґох сом ище вше найпоряднєйша. Барз ше ми пачи склад води и природи, красне чувство веслац и слухац воду, цихосц – гварела веслачка Ана Рамач зоз Дюрдьова котра, зависно од периоду рока, ма тренинґи три раз, штири раз, або пейц раз до тижня. През тоти штири роки одкеди тренира, нє було єй чежко путовац и до школи и на тренинґи исти дзень, на дзень прейсц по сто километри же би покончела свойо обовязки и у школи и на тренинґох. Ґу тому, у периодох интензивнєйших тренинґох нє занєдзбала анї школу, анї тренинґи. Дзень кед ма тренинґ почина на 6 годзин рано, автобус до Чуроґу ма на седем годзин, дому ше враца на дзешец, а на дванац годзин уж руша на автобусу до Нового Саду до школи. Дому ше враца на осем годзин вечар, а дакеди после того одходзи до терховнї до Жаблю. Нїч єй нє чежко, шицко сцигує, понеже шицко цо ма покончиц, люби.

Пачи ми ше буц на води и у природи

Тренинґи ше отримує цали рок, у клубу, нука, углавним у терховнї, теди ше найвецей роби на мускулох, и вонка на води у чамцу. Весланє поєдинєчни, або ґрупни спорт на води, у котрим ше чамец порушує зоз мускулами дзекуюци веслом. Веслацки змаганя ше волаю реґати. Исную вецей типи весланя и вецей типи чамцох. Ана весла зоз двома веслами, тота файта весланя ше вола скут, найволї веслац сама, а тота дисциплина ше вола скиф. На тренинґох веслаю и у чамцох у котрих их єст двойо, тройо, або штверо, а иншак исную и чамци у котрих веслаю осмеро веслаче, алє клуб у Чуроґу го нє ма.

– Шицким, котри ше першираз стретню з весланьом, интересантне же весламе назадок. У чамцу шедзиме на шинох котри ше рушаю напредок-назадок, а на ногох маме обуй котра прикруцена за шини пре котру зме стабилнєйши. У тим спорту ше важне ориєнтовац у просторе, а кед ше весла у ґрупи, важне же бизме ше фокусовали єдни на других и же бизме веслали як єден. Кед нє так, трациме енерґию на унапрямйованє чамцу. Понеже сом медзи старшима у клубу, шедзела сом опрез веслачох у чамцу з корманьом у рукох за унапрямованє чамца, дзе иншак шедзи тренер же би обрацел увагу на тото дзе веслаче гриша и цо треба же би робели у одредзених хвилькох. То барз интересантни спорт, алє тиж и тота комуникация кед ше дава до знаня цо треба робиц у одредзеней хвильки же би весланє було удатнєйше – гварела веслачка Ана котра найволї тренинґ на води. Иншак, весланє єден з найчежших спортох по индексу обтерхованя шерца и активує найвекше число мускулох ґрупох. Помага у превенциї стресу, злєпшує менталне здравє и змоцнює мускули у цалим целу, окреме на хрибце.

– Пачи ше ми буц на води и у природи. Пачи ми ше тот склад. Чуствуєм же сом змоцнєла свойо цело, та сом прето барз задовольна, а тиж интересантне и як нам ше уда фокусовац у одредзених ситуацийох, окреме док тирва змаганє. Жадам цо вецей напредовац у тим спорту, моцнєйше и швидше веслац, освойовац вецей медалї и участвовац на висших уровньох на змаганьох. Любела бим завжац даєдно место на державним змаганю, алє и участвовац на Балканияди – гварела Ана, млада и преспективна спортистка, котра за кратки час назберала три значни медалї зоз змаганьох у ґрупи кадеткох у скифу – златну и два бронзово. Златну медалю достала у 5. колу Младежскей life Srbija, котре було у авґусту 2024. року у Зренянину, на Мемориялним обегованю „Веселин Васа Вучичевич”. Єдну бронзову медалю принєсла зоз Младежскей лиґи у Чуроґу, у юлию 2024. року, а другу зоз Интернационалней реґати „Войводина опен”, у юлию 2024. на Паличу. Иншак, Ана на тим змаганю на Паличу була шеста у финалу у скифу, а моц на води и у весланю теди одмерала зоз клубами зоз Мадярскей, Ческей, Болгарскей, Македониї и Сербиї.

Млада и преспективна веслачка Ана жада посцигнуц цо вецей у весланю, а на тим интензивно роби дзекуюци, медзи иншим, велькей потримовки родичох и шестрох.

Добри приклад своїм парняком

У Веслацким клубу „Чуроґ” Ану потераз найдлужей тренирала тренер Миряна Чупич. Вона Ану охарактеровала як витирвалу, а то резултовало з тим же наставела тренирац без оляду на препреченя, як цо каждодньове путованє и оддалєносц од школи и тренинґох.

– Праве тота витирвалосц ю доведла до того же би тренирала и у змагательней ґрупи. Участвовала на велїх змаганьох у катеґориї пионирох, кадетох и юниорох у котрих ище вше представя наш клуб. Ану видвоює и краши єй упартосц и витирвалосц, пордяносц на тренинґох, намаганє и енерґия котру уклада до тренинґох. Вона позитивни приклад же мож шицко посцигнуц, и у школи и у клубу на тренинґох, без огляду же школа и клуб оддалєни пейдзешат километри. Барз значне же Ана ма фамелию котра ю винїмково потримує. Вона прави приклад дзецом зоз Општини Жабель же мож тренирац весланє. Верим же Ани спорт и весланє помогли же би виросла до особи котра вреднує роботу, дисциплину и витирвалосц, котри єй и познєйше у живоце буду значни. Ми єй вше будземе потримовка и радуєме ше єй будуцим спортским успихом – гварела Миряна Чупич, Анов тренер.