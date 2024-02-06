Циркулую два типи вируса

ЗОМБОР – Як зме дознали од епидемиолоґиня др Цветич зоз Заводу за явне здравє зоз Зомбору у Западно бачким округу актуални два типи охореньох котри виволую вирус ґрипи типа А и бактерия велького кашлю (пертусис).

Як визначела др. Цветич информациї котри маю лєм верх лядового брега, прето же од початку велї симптоми нє препознали анї пациєнти анї дохторе. Праве за вельки кашель нє мож дац точни податки, бо ше присуство бактериї може потвердзиц лєм зоз лабораторийним препатрунком.

У каждим случаю др Цветич препоручює обовязно нащивиц лїкара, окреме кед кашель тирва длужей як два тижнї. Попри обовязного одходу до лїкара, препоручує ше одлєжац ґрипу голєм тидзень, пиц цо вецей чечносци, витамини и притримовац ше гиґиєнско-здравственого режима у таких ситуацийох.

Вельки кашель маю найчастейше мали дзеци котри ище нє вакциновани од нього, старши людзе котри давно нє вакциновани и особи котри уж маю даяки хронїчни хороти.