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На соботу будзе акция вичисцованя базену

автор Ан. Медєши
автор Ан. Медєши 17 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – На соботу 14. юния, будзе орґанизована акция вичисцованя базену у Руским Керестуре.

У вичисцованю базена буду участвовац Месна заєднїца и Явне комуналне подприємство Руском, як главни орґанизаторе, а ту и Добродзечне огньогасне дружтво, Здруженє спортских рибарох „Коляк”, Конїцки клуб „Русинˮ, дзеци зоз ОШ „Петро Кузмяк”, поєдинци з валалу, а з тей нагоди поволує ше и шицких заинтересованих валалчаньох же би пришли помогнуц.

Сход заказани на 8 годзин на базену, од алату би зоз собу требало принєсц шпахлу або лопату, а после вичисцованя такой будзе отворена и сезона купаня.

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