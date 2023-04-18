Числени вирни на богослуженьох

БАЧИНЦИ – У Церкви св. апостола и евангелисти Луки парох о. Дарко Рац на Вельки штварток служел Василийову Службу Божу, а на Вельки пияток пополадню на 15 годзин Вечурню зоз покладаньом плащанїїци до Христового гроба.

На Вельку соботу на осем рано о. Рац служел Єрусалимску утриню, а на 20 годзин Вельконоцне саночне.

На Вельку ноц внєдзелю о. Рац служел Службу Божу после хторей у церковней порти було пошвецанє кошаркох з пасками.

Служба Божа була и пондзелок после хторей було и традицийне мированє, а през швето у церкви було вецей вирних як звичайно.