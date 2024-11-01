Читанє медзи шориками

Закончени 67. Медзинародни беоґрадски саям кнїжкох, орґанизаторе и викладаче подцагую смужки, зводза рахунки и правя биланси, а тиж и читательна публика и купци хторих раз до рока лапа трошительна горучка – голєм єден наступни час сполньованє духовних потребох будзе мац примат над подмирйованьом тих материялних, бо за нїх нє барз остало динарчка.

Одкеди континуитет Сайма кнїжкох пред даскельома роками претаргла корона, и вон ше, як и велї други традицийни манифестациї, ище вше бори з пошлїдками. Скоро шицко цо на просекового нащивителя влонї лєбо залоньским охабело упечаток, тераз було ище обачлївше и вираженше. Без огляду на урядову статистику, заш лєм нє така гужва як дараз, а цени релативно високи, и попри акцийних саямских попустох. Медзитим, хто люби кнїжку вше найдзе способ и справи себе зґоду нащивиц Саям, а кому то нє медзи приоритетами у живоце, нє декомодовал би ше анї да там кнїжки дзеля задармо. Алє, найважнєйше и далєй стої ‒ Саям кнїжкох у Беоґрадзе нєупитно остава найвекша и найзначнєйша така подїя у реґиону.

Попри основного задатку же би ше презентовала рочна продукция, же би ше коло кнїжки стретли видавателє, авторе и читателє, з нього ше до околїска и швета посила одредзена слика о нас, хтора дараз вирно одсликує вкупни стан нашого дружтва, а дараз є обдумано и цильовано „фотошопована” з вецей лєбо менєй ясну намиру и цильом.

Културна политика значни инструмент заобиходней дипломатиї и приказованя и здобуваня такволаней мегкей моци – нє шицко лєм у воєней сили, капиталних инвестицийох и шпиюнских аґентурох. Туризем, спорт, медиї, висока и масовна култура емитовани з вельких ґлобалних лєбо реґионалних центрох тиж прицагую приятельох и союзнїкох до своїх орбитох. Ґу тому, таки приступ менєй кошта и углавним нє наиходзи на векше одуперанє явносци.

З того цо могло видзиц на Сайме – хто почесни госци, чийо штанди маю ексклузивни локациї, хтори видавателє доставаю державни дотациї и чийо кнїжки ше рекламую на саямских билбордох, аж ше анї нє муши знац читац помедзи шорики же би ше розяшнєла наша позиция. Чи нагинаме и чежиме, як то нєшка популарно повесц, ґу Колективному Заходу чи ґу Ґлобалному Югу. Цо нїби, а цо наисце сцеме.