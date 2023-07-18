Чкоду од бурї и каменцу мож приявиц и у Коцуре

КОЦУР – Чкоду од моцней бурї и каменцу котри концом прешлого штвартку вечар залапели векшу часц вербаскей општини, та и цали Коцур, мож приявиц и у просторийох Месней заєднїци Коцур.

На схадзки Штабу за позарядово ситуациї општини Вербас формована Комисия котра прима и розпатра приявену чкоду котру спричинєла буря.

У просторийох Месней заєднїци у Коцуре отворена окремна канцелария дзе шицки жителє котри прецерпели чкоду можу придац вимоги. Приявиц мож шицки очкодованя на урожайох, рухомим и нєрухомим маєтку, а очкодованя на автох треба же би ше приявело до Полицийскей станїци Вербас.

Вимоги мож придац по конєц шлїдуюцого тижня, каждого роботного дня и през викенд, у Месней заєднїци у Коцуре. Потребне пополнїц вимогу и принєсц видруковани фотоґрафиї спричинєней чкоди.

Образци за приявйованє чкоди на польопривредней жеми и на рухомим и нєрухомим маєтку шицки жителє можу превжац на општинским сайту.