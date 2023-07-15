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Чкоду после нєпогоди мож приявиц и прейґ сайту

автор А. Медєши, фото: kula.rs
автор А. Медєши, фото: kula.rs 66 Опатрене

КУЛА – Пре нєпогоду хтора направела вельку материялну чкоду, а хтора залапела цалу територию кулскей општини, окреме Руски Керестур и Липар, предсидатель општини Кули, Дамян Милянич, вчера зволал Схадзку штабу за позарядово ситуациї.

На схадзки, як преноша локални медиї, присутни були директоре Явних комуналних подприємствох, представнїки Месних заєднїцох и члени комисиї хтора формована з цильом же би ше утвердзело чкоду. Принєшена одлука же шицки польопривреднїки можу приявиц чкоду на обєктох и жацох, та же би после преценьованя могли достац помоц коло санированя пошлїдкох пре нєпогоду.

Образец за приявйованє чкоди польопривреднїки можу превжац зоз сайту Општини Кула, або ше можу явиц до Месней заєднїци у месце у хторим жию.

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