Чкоду после нєпогоди мож приявиц и прейґ сайту

КУЛА – Пре нєпогоду хтора направела вельку материялну чкоду, а хтора залапела цалу територию кулскей општини, окреме Руски Керестур и Липар, предсидатель општини Кули, Дамян Милянич, вчера зволал Схадзку штабу за позарядово ситуациї.

На схадзки, як преноша локални медиї, присутни були директоре Явних комуналних подприємствох, представнїки Месних заєднїцох и члени комисиї хтора формована з цильом же би ше утвердзело чкоду. Принєшена одлука же шицки польопривреднїки можу приявиц чкоду на обєктох и жацох, та же би после преценьованя могли достац помоц коло санированя пошлїдкох пре нєпогоду.

Образец за приявйованє чкоди польопривреднїки можу превжац зоз сайту Општини Кула, або ше можу явиц до Месней заєднїци у месце у хторим жию.