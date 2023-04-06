Члени Одбору за образованє отримали схадзку з родичами у коцурскей оводи

КОЦУР – У просторийох Предшколскей установи „Герлїчка” у Коцуре вовторок, 4. априла, отримана схадзка котру заказал Одбор за образованє Националного совиту Руснацох (НСР), на котрей главна тема бул проблем котри ше зявел у Коцуре зоз уписованьом школярох до першей класи руского оддзелєня.

Схадзки присуствовала предсидателька Одбору за образованє НСР Олена Папуґа, предсидатель Вивершного одбору НСР Желько Ковач, секретар Совиту Таня Арва Планчак, директорка Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре Сенка Мученски, помоцнїца директора Предшколскей установи „Бошко Буха” у Вербаше Дубравка Чирич Срданович, як и руски учительки зоз коцурскей Основней школи и воспитачки заняти у коцурскей оводи.

На схадзки тиж присуствовали и родичи чийо дзеци треба же би на єшень рушели до першей класи основней школи, алє и родичи чийо дзеци закончели основношколске образованє на руским язику, як и бувша школярка руского оддзелєня, котра Основну школу закончела як школярка ґенерациї, Катарина Недич.

По словох предсидательки Одбору за образованє Олени Папуґа, знаме же яка ситуация, у шицких валалох єст менєй дзеци, як и же ґлобализация ноши свойо, алє по єй думаню, и держави Сербиї у интересу же би зачувала меншински оддзелєня, же би зачувала образованє на язикох националних меншинох прето же то представя драгу ґу розвою демократского дружтва, ґу Европскей униї и драгу ґу тому цо традиция и цо пестуєме. Визначела и значносц образованя и значносц зачуваня образованя на руским язику у Коцуре длугим 260 роки, котре ше и у найчежших войнових часох одупарло мадяризациї и зачувало ше школу на руским язику.

Бешеди ше далєй приключели и присутни учительки котри зоз родичами подзелєли свойо искуства и упечатки, як з власного образованя, так и зоз настави. Визначели им и предносци провадзеня настави у менших оддзелєньох. Свойо упечатки зоз присутнима подзелєла и бувша школярка Основней школи у Коцуре Катарина Недич, котра була школярка ґенерациї, а окрем того є дзецко з мишаного малженства.

Єдна з причинох же родичи нє сцу уписац свойо дзеци до руского оддзелєня то же су думаня же дзецку будзе познєйше лєгчейше школовац ше, кед руши од основней школи на сербским язику. А окрем того, присутни ту и други проблеми з котрима ше родичи стретаю, як нєдостаточна информованосц.

По законченю схадзки, Папуґова гварела же шицки мали чувство же пришли на схадзку уж кед барз мало шанси єст же ше того року упише руске оддзелєнє у Коцуре, алє як визначела, достала якушик малу зарйочку надїї же ище цошка мож поробиц. Зоз дзепоєднима родичами котри нє пришли на схадзку ше ище планує бешедовац, а як додала Папуґова, ма надїю же ше найдзе пецеро дзеци и же ше упише руске оддзелєнє. По єй словох, члени Одбору за образованє уж шлїдуюцого тижня пойду и до Предшколскей установи, и до основних школох у Вербаше, бешедовац о актуалним проблему.