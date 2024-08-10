Цо зна дзецко цо то „братозабойнїцтво”

На стинох горватского моря у Истри уж днями тирва война.

Руснак/Серб Радивой зоз Сербиї и Горват Валтер зоз Поречу нашли ше ту зоз своїма фамелиями и, любопитлїви и дружелюбиви яки су, такой ше упознали и постали пайташе, сушедове по ручнїку и двох стинох хтори заплюсковало цепле и швицаце истарске морйо, а зоз хторих ше так добре скакало. Война, односно, каждодньове ривалство настали праве пре тото же хто схопнєйше скака або хто лєпше плїва, а познєйше и чийо авта лєпши и хто цо ма дома.

Валтер мал три роки, а Радивой штири.

Були то двоме хлапци хтори ше упознали зошицким случайно, децениями после нєвиповедзених и страшних подїйох хтори потрафели їх два держави, односно народи, а даскельо днї скорей як цо тоти два исти держави означовали рочнїци, посилали порученя о нєзабуваню и кажди упарто твердзели же то найважнєйше питанє за тоти два народи. Радивой и Валтер мали други бриґи. Даєдни слова им нє були найяснєйши. Но, дзекуюци єдноставносци порозуменя яке лєм дзецко може мац, пошвидко було шицко єдно чи „котач” чи „точак” на авточку и чи зоз „кашику” або зоз „жлицу” копеш по писку. Ясне було Радивойови же „ручник” исте як и по руски „ручнїк”, та и же на моцним истарским диялекту „помо дома”, то исте цо и по нашим „поме дому”. И нараз Валтерови була лєпша цедевита гевта хтору Радивой принєше, а тоти ґереґи хтори Валтер ма смачнєйши од войводянских.

И Валтерово и Радивойово родичи нє думали же тоти означованя були найважнєйше, гоч и єдни и други мали познатих и родзини хтори були потрафени зоз тима подїями. Нє думали же нє важне, єдноставно було и о чим другим роздумовац. Важнєйше було опитац ше же чи тоти родичи думаю же им державне ушоренє одвитуюце за формованє младих людзох, чи тоти фамелиї можу прежиц од своїх плацох, дзе буду у наиходзацих деценийох жиц и робиц, алє и у яких школох и окруженьох ше тоти двоме хлапци буду учиц и розвивац. У чаше кед вони буду студирац, можебуц праве историю, будзе полни пол вика од войнох дзеведзешатих… Чи наисце и теди будзе тото найважнєйше питанє, чи вообще будзе їх питанє? Та гоч и тоти два и ище двасто два млади малженски пари зоз своїма дзецми пойду зоз тих двох державох?

Радивой и Валтер, на щесце, ище лєм роздумую о тим цо их злучує. Морйо, авточка, беганє, скаканє, а тоти ривалства здрави, дзецински, хлопски вибухую зоз правдивей потреби бавиц ше, дружиц, упознавац. Вирски, национални, политични и други розлуки на хтори наводза державни верхи обидвох жемох нє дотикаю их, а наздавайме ше же нїґда анї нє буду.

Нови ґенерациї, будзце як Радивой и Валтер.