И так шицки чекаю мир и правду, Македонци же би ше дознало хто виновати за шмерц 59 младих людзох у Кочанох, сирийски християнє же би нашли мир, а и Українци же би престала страшна война, а ми у Сербиї же би конєчно у держави почало владанє права и правей демократиї.

У марцу вецей як 3.000 людзе погинули у зраженьох и забойствох зоз вимсценя у Сириї, а сирийска аґенция за людски права сообщела же ше у тей держави 10.000 людзе водза же нєстали. Розказ припаднїкох терористичних джихадистичних єдинкох же треба забивац и понїжовац християнох и нє виберац чи то жени, дзеци, стари людзе, нажаль, витворени у варошу Джабле и других местох. Тинейджерох ше прициска най забиваю родичох, мацери свойо дзеци. Людзе нє маю нїяку защиту од часу кед их Башар ал Асад охабел на милосц и нємилосц паравойску и терористом. Кед ше так предлужи, о мешац у тей часци Сириї нє будзе анї єдного християна. Война у Сириї тирва 14 роки, на милиони людзе сцекли зоз тей жеми, а найгорши вимсценя ше случую одкеди терористична исламистична ґрупа превжала власц и порушала акцию чисценя християнох, гуманитеране право нє постої, шицки людскосци висцерани. Осудзованя медзинародней заєднїци сцигую зоз цалого швета, алє нїхто нє помага загроженим гражданом Сириї. Християнє у Сириї творя коло 10 одсто жительства, превладує православна церква и єст кус протестантох. Дамаск бул перше место дзе апостол Павло почал шириц християнство, було вельо християнски церкви, школи, а християнє мали и свойо суди дзе ше розришовало граждански права медзи котрима розвод, винчаня. Найвекша Антиохийска патрияршия и Єрменска восточнокатолїцка церква. У историї християнства Сирия забера значне место. Християнство у Дамаску приял апостол Павло хтори и основал єдну з перших християнских заєднїцох. После велїх викох сирийске жительство постало исламске пре рижни историйни обставини.

Штири роки тирва война у України, обидва боки и українски и русийски од фебруара 2022. року читаю погинутих, анализи хтори нє точни, бо єст кажди дзень нових воякох и гражданох погинутих гуторя же 95.000 людзе хтори ше боря за русийске войско погинули. Кремль ше, як ше приповеда, остарал же би найпривилеґованши жителє нє пошли до войни, реґрутує ше жительство зоз валалох и заруцених часцох держави, та вони и почувстовали войну у хторей векшина страцела дакого свойого. Лєм 30 одсто Русиянох ма директне стретнуце зоз войну, а поражуюце же 43 одсто гражданох потримую инвазию. Українски бок у цалком иншаким положеню, скоро 80 одсто людзох маю дакого хто им погинул, або є ранєти. Нєвироятне похопенє же мушиш мац дакого свойого хтори погинул же би ши осудзовал войну? Україна у децембру 2024. року ажурирала свойо жертви, та предсидатель Владимир Зеленски потвердзел же погинули 43.000 українски вояки, алє вироятно же число погинутих аж и 70.400 воякох. Кельо погинули гражданє на обидвох бокох будзе ше знац хто зна кеди, алє уж тераз ше бешедує же погинутих воякох и гражданох на обидвох бокох вєдно єст коло милион. Инициятива америцкей администрациї о мировних догваркох дава надїю же войни будзе конєц, алє чи до того и придзе, и чи то щира намира укаже час, наздаваме ше цо скорей.

Чловекова жажда за профитом, власцу зоз коруптивнима намирами направела же 1. новембра 2024. року смертельно настрадали 15 особи, кед на нїх спада стреха на Гайзибанскей станїци у Новим Садзе, єдна особа умарла 15. марца 2025. року у Беоґрадзе од пошлїдкох випальованє звучного дзела хтори виштрелєни на людзох, а хтори того дня мирно протестовали зоз студентами и глєдали правду за погинутих у Новим Садзе. Як цо и у войни у України и Сириї, так и у нас ше, випатра, же лєм на словох сце ришиц ситуацию, алє у стварносци як кед би дакому одвитовало же би тот стан тирвал цо длужей, та гоч гиню и людзе.

Внєдзелю, 16. марца, реґион потресла вистка же ше у Сиверней Македониї у Кочанох случела страшна траґедия вноци коло 2,30 годзин кед огень у дискотеки у хторей кед почало гориц було коло 1.500 углавним младих людзох, а 59 млади хтори мали од 14 – 25 роки погинули, док покалїчени 155 особи. Препущеня у дошлєбодзованю же би тота дискотека робела єст вельо, робела зоз фалсификованима дошлєбодзенями, митом и корупцию, Министерство тарґовини видало дошлєбодзенє за роботу. Дискотеки, дзе скорей бул маґазин за теписони, дошлєбодзенє за роботу вицека 24. марца, а у страшним огню перше почало гориц закрице, од искрох зоз шветлосних ефектох. Були лєм єдни дзвери за виход. Держава обеца же шицки хтори у тим случаю були нєодвичательни, буду одвитовац.

И так шицки чекаю мир и правду, Македонци

же би ше одкрило хто виновати за шмерц 59 младих людзох у Кочанох, сирийски християнє же би нашли мир, и Українци же би престала страшна война, ми у Сербиї же би конєчно у держави почало владанє права и правей демократиї.