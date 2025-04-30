На змаганю о транспорту найлєпша Адрияна Штранґар

КУЛА – На општинским змаганю „Цо знаш о транспорту” у старшей катеґориї перше место посцигла Адрияна Штранґар, школярка шестей класи Основней школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура. У младшей катеґориї з тей Школи змагала ше Заря Ковач, школярка штвартей класи и завжала треце место.

Штранґарова вєдно посцигла 297 боди, на тестох 97 а на двох полиґонох по 100 и з єдним бодом обегла другопласовану Милицу Рупич зоз кулскей Школи „Петефи бриґада”, а вєдно було 22 змагательох од штвартей по осму класу зоз шицких школох у општини.

Першираз того року ше случело же за найлєпшого змагателя на Општинским уровню, а тераз то Адрияна Штранґар, Општина Кула нє обезпечела специялну награду – бициґлу, як цо була традиция велї роки.

Керестурски школярки за змаганє пририхтовал наставнїк Технїчного воспитаня Зденко Шомодї, а Штранґарова ше пласовала на Окружне змаганє котре будзе як и општинске тиж у Кули у ОШ „Иса Баїч”, 10. мая.