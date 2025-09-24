На нєдзелю будзе преглашени найлєпши напой

ЧУРОҐ – На нєдзелю, 28. септембра у Здруженє винїцарох, винарох и овоцарох Боронь (Николи Тесли 73) у Чуроґу на манифестациї Чуроґска палєнкияда буду преглашени найлєпши палєнки у 19 катеґорийох.

Сход будзе на 13:30 годзин, на штандох буду виложени палєнки за конзумацию. На 16 годзин ше преглаши найлєпши палєнки у своєй катеґориї.

Перша часц осмей Чуроґскей палєнкияди, котра и того року медзинародного характеру, отримана, стреду 10. септембра, у Чуроґу кед придати 503 прикладнїки палєнки зоз 11 державох, медзи нїма палєнка зоз шлївки, кайси, грушки и други, тa по джин и рижни ликери. Палєнку оценює фахови жири на чолє зоз др Владимиром Пушкашом, професором на Технолоґийним факултету у Новим Садзе, котри виглєдує у обласци биотехнолоґиї, технолоґиї вина и моцних алкоголних напойох.

Чуроґску палєнкияду орґанизує Здруженє винїцарох, винарох и овоцарох Боронь зоз Чуроґу з финансийну потримовку Општини Жабель.