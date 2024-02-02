Чувайме свой язик

РУСКИ КЕРЕСТРУ – Школяре Основней школи и ґимназиї зоз домом школярох „Петро Кузмяк”, односно стредньошколци руского 3-1 оддзелєня Ґимназиї, вєдно зоз професорку руского язика Люпку Малацко и Сару Планчак, у новембре прешлого року на Инстаґраму, на профилу Петро Пис обявели перши обяви зоз хасновитим и практичним змистом.

Же би ше правопис руского язика, першенствено приблїжело младим, обяви подзелєни на Инстаґраму, а такой после и на Фейсбук боку Петро Пис. Так ше дошло до ище векшого числа заинтересованих.

Перши обяви були правае о потреби чуваня руского язика, же би ше потим предлужело зоз совитами як ше пише, або нє пише: словко нє, слово имейл и такой понукнута имейл адреса petropis.rk@gmail.com на котру мож послац питаня або даяки дилеми.

Най надпомнєме, ентузиязем школярох, єдней студентки ґрафичного дизайну и професорки руского язика „виновати” за тот профил.

Та, запрацце их. Пардон, запровадзце их на тим линку, кед сцеце буц информовани и у тренду!