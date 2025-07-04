Чуванє давних традицийох и творенє нових

Виквитла у Руским Керестуре ище єдна, 64. „Червена ружаˮ. През два вечари и єдно пополаднє прешлого викенду ше зишла у дворе керестурскей школи скоро шицка родзина , од наймладших по найвитирвалших актерох нашей аматерскей култури – шпивачох, танєчнїкох, гудацох, текстописательох и композиторох. Хвиля потримала и у наисце приємним амбиєнту и атмосфери вельочислена публика ознова мала нагоду уживац у тим найкрасшим цо нєшка маме, кед слово о традицийней и популарней шпиванки, музики и танцу.

Основни упечаток з першого фестивалского вечара, кед отримани змаганя за найкрасши дзивоцки и леґиньски глас, за найлєпшу нову забавну композицию по руски и ґу тому ревия нєзабутних класикох Якима Сивча, Поети нотох , єдного од зачатнїкох „Червеней ружиˮ нашей популарней шпиванки, же анї єдна нота, анї єден такт, анї єдна минутка нє були звишок лєм же би ше пополнєло програму и розцагнул час.

Нови вокални таланти маме, а о побиднїкох одлучовало, насампредз, чи сензибилитету и сентименту интерпретаторох одвитовали шпиванки з хторима вишли пред публику. Уж роками зреє, дораста, формує ше плеяда нових авторох новей рускей шпиванки – текстописательох и композиторох, и ґу тому интерпретаторох. Вєдно з професийнима аранжманами еминентних и преискусних музичарох, пияткови вечар наисце припаднул праве им. Ревиялни мини-концерт, хтори шлєбодно могло наволац Гвизди шпиваю Сивча , лєм подцагнул упечаток.

Найрадоснєйша часц „Ружиˮ, дзецинске „Червене пупчеˮ, попри вше нових учашнїкох хтори єдного дня озда буду шпивац за чобольов и кошарку, а вецка, можебуц, на „Ружовей заградкиˮ и на самей „Ружиˮ, и того року допринєсла сучасному репертоару дзецинскей шпиванки по руски, хтору перше пошпивкує будуца публика „Червеней ружиˮ.

Кед слово о наймасовнєйшей подїї на Фестивалу, ревиялним вечару „Одгуки ровнїниˮ, його сущносц найлєпше описана у констатациї з нашого звиту – шицки руски културно-уметнїцки дружтва, без огляду чи су вельки чи мали, з цалу свою моцу и нєупитну сцелосцу пестую и чуваю руски традицийни фолклор и шпиванку. Почитованє им шицким, а на чесц и „Червеней ружиˮ, з яку дзеку приходза на тот наш найвекши и найдлуговичнєйши Фестивал.

Розуми ше, нє квитню ружи у каждим нашим дружтве и валалє и мож обачиц же даґдзе анї кус нє лєгко отримац енерґию и ентузиязем, же моци скоро вичерпани. Алє, найважнєйше же єст медзисобней потримовки, компалованя и цимбореня медзи дружтвами, дзе нашо аматере єдни другим шпиваю у хорох, дзе ше гудаци сходза и провадза шпивачох зоз сушедного места… Вєдно вше мож вецей як сам, а на манифестацийох як „Червена ружаˮ найлєпше видно же у рускей аматерскей култури, кед прикро, нїхто нє останє забути.