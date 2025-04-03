Чуванє духовного маєтку барз важне

ПЕТРОВАРАДИН – Покраїнски завод за защиту памятнїкох култури у Петроварадину, стреду, 26. марца нащивели кардинал и надбискуп Беоґрадскей надбискупиї Ладислав Немет и владика кир Дюра Джуджар. Приял их о.д. др Владимир Кубет, хтори госцох упознал зоз роботу того Покраїнского заводу хтори значни за очуванє културного и вирского нашлїдства.

Бешедоване о приоритетох у чуваню и реставрованю материялного и нєматериялного нашлїдства римокатолїцкей и грекокатолїцкей церкви.

Руснаци маю интерес чувац свойо културни и диховни маєтки у чим им вшелїяк же помага праве Покраїнски завод за защиту култуних памятнїкох, а же сотруднїцтво треба интензивовац вшелїяк же допринєше сотруднїцтво зоз култирнима институциями и Грекокатолїцку епархию св. Миколая зоз Руского Керестура.