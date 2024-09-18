Чувар европскей скарбнїци

БАЧ – На манифестациї Днї европскей скарбнїци Бачу участвовала и Женска шпивацка ґрупа Дома култури зоз Руского Керестура.

Од 2003. року ше у септембру у Бачу отримує манифестация Днї европскей скарбнїци Бачу, углавним на твердинї найлєпше зачуваней штредньовиковней твердинї у цалей Войводини, алє того року пре подлу хвилю програму ше отримало у Доме култури. На Манифестациї реализована богата програма – були етно пияци, штредньовиковни роботнї, подобова колония, вирабяло ше таписериї, вечар астрономиї, концерт духовней музики.

У Францисканским манастире, пияток, 13. септембра, отворена вистава подобових роботох Ани Носал хтора успишно малює портрети и святи образи зоз олєйом на платну. После отверня вистави, концерт духовней музики почал зоз писню „Аве верум” хтору шпивала Марияна Мелодия зоз Французкей, а на клавиру ю провадзел др Юрай Судї зоз Селенчи хтори и єден зоз орґанизаторох того концерту. Вон визначел же на концету наступа хор зоз Пиньвиц, дуо Єлена Дублєвич, сопран и Ивана Шлївич, клавир, Шпивацка ґрупа „Трамошнянки”, КУД „Младосц” зоз Бачу, Камерни хор „Дзвони” зоз Селенчи и Женска шпивацка ґрупа Дома култури зоз Руского Керестура.

На концерту Женска шпивацка ґрупа Дома култури зоз Руского Керестура шпивала Оче наш, Гоподи помилуй, Трисвятоє, Тебе поєм и позберали моцни алаузи.

Же би Женска шпивацка ґрупа наступала у Бачу у Францисканским манастире була идея др Юрая Судїя, прето же хор зоз Селенчи участвовал на Емаусу у Водици, та жадал най враца госцопримство.

Францискански манастир и церква у нїм ма барз добру акустику, шпивало ше без микрофона, окремни упечаток охабел шпив Марияни Мелодиї зоз Французкей, и конєц, кед шицки вєдно одшпивали Оду радосци, гимну Европи.