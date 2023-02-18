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Чувар природи у служби ловства

автор Ол. Русковски
автор Ол. Русковски 124 Опатрене

Лов найстарша дїялносц чловека котра ше формовала през историю, од першобутней заєднїци по нєшкайши днї. Лов формовал одношеня медзи людзми, ушорйовал их и унапрямовал же би у заєднїцох нє одступали од дружтвених нормох, же би зоз своїм присуством на терену, польох и у лєсох ловаре вплївовали на защиту и очуванє дзивих животиньох и животного стредку. Тото нашлїдство и нєписану културну традицию треба чувац и нєпреривно дополньовац, зачувац природу, чия состойна часц и чловек,  и животиня.

Єден з найактивнєйших ловарох, чуварох природи, зоз службу у ловстве длугу три децениї, наш собешеднїк Микола Мали зоз Коцура, хтори добре зна же Ловарски здруженя и ловаре, насампредз, треба же би пестовали ловну културу, ловарски обичаї и звикнуца. И нє лєм тото. Ловаре тоти  хтори ширя и змоцнюю народну свидомосц и старосц о защити природи и животного стредку.

Алє, почнєме од початку…

ЛЮБОВ ОДМАЛЮЧКА

– Природу, оружиє, шицко цо мало вязи з ловством сом любел одмалючка, и озда прето сом ше заинтересовал за тот спорт. У цалосци сом ше у тим нашол, и шицки свойо гобиї сом обєдинєл у єдним спорту, у лову – любов ґу природи, ґу оружию и автомобилизму. Пред 30 роками сом постал член Ловарского дружтва „Сокол” у Коцуре, и од теди, окрем того же сом єден з найактивнєйших членох, 30 роки сом и член Управного одбору, 15 роки сом бул управитель ловища, як и ґруповодитель, шицко на волонтерским уровню. Шицок шлєбодни час котри можем видвоїц попри роботних обовязкох, пошвецуєм свойому гобию, котри ми велька любов, а и вельке задовольство – приповеда Микола.

По його словох, людзе часто маю одбойносц спрам ловства, бо кед видза ловара з пушку, думаю же вон идзе лєм же би направел чкоди, нє идзе зробиц нїяки хасен. А значне направиц ровновагу у ловищу, як гвари, и остатнї пар роки коцурски ловаре векшу увагу кладу на очуванє и унапредзованє дзивих животиньох, як на саме одштрельованє дзивини.

– Ловство постої одкеди постої и чловек, нє? Лєм теди ше ловело у смислу же би ше з того прежило, а тераз то прешло до спорту, як лапанє рибох. Тото цо важне наглашиц то же нєт забиваня, лєм одштрельованє. Ловаре ту же би щицели и природу, и животинї, флору и фауну у хотаре, понеже ше ту случели вельки пременки одкеди аґротехнїка напредовала. Транспорт и механїзация, а вец и хемия, главни причини прецо нєт тельо дзиви животинї як цо було скорей. Ми єдини ту котри робиме на тим же би ше дзивину очувало, и прето ловар муши буц стално присутни у ловищу, муши провадзиц цо ше случує и мерковац – гвари наш собешеднїк.

Же би чловек постал ловар, муши прейсц през велї преверйованя, од дохторских, по познаванє оружия, до рижних семинарох и едукацийох, котри барз важни. Нєобходне положиц и озбильни испити, мац совершено чисти досиє, поднєсц молби за оружиє на вецей места, шицко барз строге, алє прето нєт анї инциденти. А при Малийови, кед слово о аматерским ловстве, шицко на найвисшим уровню. Числени потвердзеня з едукацийох, колекция оружия, вецей теренски превозки, шведоча о його любови ґу тому спорту.

– Мушиш злучиц вецей хасновити ствари же биш бул добри ловар – любиц природу и животинї, нє можеш мержиц дацо и чкоду правиц, бо то указує же вец нє маш анї чувство ґу тому.

Три мешаци тирва главна ловна сезона, од 15. октобра по 31. януар, и теди коцурски ловаре порядни на ловох каждей нєдзелї. Присутни су у ловищу и теди ше дзивину одштрелює, як толкує наш собешеднїк, селективно и барз преверено.

– Одштрелює ше фазани и заяци, по потреби висока дзивина, а присуство ловара видно и у тим же ше меркує на чкодлївцох. Ми, як Ловарске дружтво, ґаздуєме з дзивину, алє ми нє єй власнїки, и шицко одштрелєне плациме Ловарскому союзу Сербиї – предлужує бешеду Микола. Кажда ґрупа одходзи на свой терен, а ту нєзаобиходни и ловарски фриштик коло огня. У шицким барз важне друженє, котре идзе и на хасен валалу, и животиньох, и природи, и шицкому – гвари щиро.

ЗАЧУВАЦ ЖИВОТИНЇ, ПРИРОДУ, ЖИВОТНИ СТРЕДОК

Кед приду жимски часи, кед змарзнуте и єст шнїгу, теди ловаре поряднє ходза прикармйовац животинї, ноша шено, прикарму, окреме за тоти дробни дзиви животинї як цо фазани, ярабици, котри барз чувствительни, же би ше отримали през жиму и у чежких условийох. Направя им защиту, ремизи, место дзе ше можу склонїц од жими и кед фуяш. Тиж, штучно уноша до природи фазани, понеже маю свойо одховйовалїще, та дакеди и 500 таки животиньки випуща до природи. Други дзиви животинї, як  цо заяц або сарня, нє мож так штучно унєсц.

– Маме и штири, пейц акциї рочнє, кед ше роби на полєшованю и на отримованю уж полєшених поверхносцох. Шицко робиме на хасен животиньох, же би ше отримали и же бизме их зачували за шлїдуюци ґенерациї. Од природних защитох за дзиви животинї маме у валалє Ловарски лєшик хтори ше пресцера на два гектари. Поверхносц густо засадзена з рошлїнами котру поряднє отримуєме и надпатраме, прикармюєме, наводнюєме, и то ше барз добре указало же би дзиви животинї обстали.

Наш собешеднїк гвари же пол валала анї нє зна же коцурске Ловарске дружтво иснує и же так функционує, а щиро гвари же би любел кед би ше и младеж кус баржей заинтересовала и похопела же то нїч нє страшне, алє же то єден наисце красни спорт.

– Дзекуюци сучасним часом и швидким теренским превозком, маме векшу рухомосц и можеме провадзиц векшу поверхносц, та зопераме и ловокраднуце. Ми нє забойнїки, ми чуваре природи и животиньох, правиме ровновагу и хасен, и нєт ту чкоди нїякей – визначел на концу наш собешеднїк, ловар Микола Мали зоз Коцура.

Зоз стараньом ловарох за очуванє природи, можеме заключиц же коцурски ловаре и нєшка достойни традициї и вири своїх предкох и предходнїкох.

ЛОВАРСКЕ ДРУЖТВО З ТРАДИЦИЮ

Ловарске дружтво „Сокол” у Коцуре, судзаци по таблонох котри поставени у просторийох Дружтва, иснує найменєй од 1945. року, гвари Микола, а цо було пред войну, о тим анї нєт даяки податки.

– Нашо Дружтво функционує уж коло 80 роки нєпреривно. Кед я постал ловар, було нас коло 100 члени просековей старосци 25 роки, а нєшка нас єст коло 40 члени, просек коло 48 роки старосци. И попри тим же членство досц зменшане, Дружтво функционує совершено и шицки учашнїки у лову безгранїчно маю довирия до руководства.

Важне подмладзованє, алє, як гвари Микола, при младих нєт тельо интересованя за ловство, прето же нє маю чувство ґу оружию, нє були у войску, та оружиє нє упознали, нє ходзи ше тельо до природи, нєзаинтересовани су… Алє, то нє лєм криза у Дружтве у Коцуре, у цалей жеми така ситуация, же од дакеди 100 тисячи ловарох, тераз спадло шицко на 50, 60 тисячи.

ВАЖНА ПОТРИМОВКА

– Цешим ше же нашо Дружтво барз зложне, же сотрудзуєме и зоз другима здруженями з валалу, вше зме порихтани помогнуц. Поряднє отримуєме Рочни скупштини, алє окрем того же зме активни на полю, орґанизуєме и рижни друженя. Маме барз вельку потримовку и помоц од Месней заєднїци и локалней самоуправи, та зме у сотруднїцтве з нїма нєдавно обновели просториї Ловарского дому, заменєли облаки и уходни дзвери. Кажде хто заинтересовани, може нам ше явиц, дзвери нашого Дружтва отворени, лєм муши сполнїц условия хтори одредзує СУП и законодавство. На концу, важне же би людзе знали же єст и таке Дружтво у валалє, котре жиє и котре на хасен валала – гвари Микола.

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