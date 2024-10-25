 Чувар забутей прешлосци

Славко (Дюра) Колошняї, народзени 1957. року у Бачкей Тополї. Маляр-аматер є, участвовал на колективних виставох у Бечею, Темеринє, Вербаше, Кули, Коцуре, Руским Керестуре, Новим Садзе, а мал и вецей самостойни вистави у Новим Орахове. Заступени є у моноґрафиї Подобова творчосц Руснацох. Член є Клубу подобових уметнїкох Дружтва за руски язик, литературу и културу, Нови Сад.

Жиє и роби у Новим Орахове.

Инспирация у мальованю му природа, животинї, а найволї мальовац тото цо забуте, чого нєт, та на його малюнкох стара школа у Новим Орахове, стари руски хижи, витернїци, трешка, тлаченє жита, стара карчма у Орахове, а на малюнки преноши и духовни теми, та свойо малюнки подаровал до Грекокатолїцкей церкви у Орахове. Скоро шицко цо малює дарує, та мури у Месней заєднїци у Новим Орахове полни зоз його малюнками хтори чуваю историю валалу. Нам Руснацом є благо, бо його малюнки чуваю вше баржей забути живот нашого народу у тим валалє. Намальовал шицко цо наш народ дожил и цо мал у Новим Орахове.