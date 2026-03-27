Даниел Фейди зазначел високи успихи на двох змаганьох

БЕЧЕЙ/ПАНЧЕВО – Даниел Фейди, школяр 4. класи тамбури басприм керестурского видзелєного оддзелєня Школи за основне музичне образованє (ШОМО) Кула, освоєл 1. и 2. награду на нєдавно отриманих змаганьох у Бечею и Панчеве.

Даниел завжал 1. награду у своєй катеґориї на 21. Фестивалу войводянскей тамбури, отриманим 11. марца у Бечею. Зоз освоєнима 98 бодами, од можлївих 100, Даниел бул найлєпши у своєй катеґориї, та наступел и на вечаршим Концерту найуспишнєйших школярох спрам катеґорийох.

Нєодлуга потим, 17. марца на Републичним змаганю Здруженя музичних и балетских педаґоґох Сербиї, отриманим у Панчеве, Даниел освоєл и 2. награду зоз 93 бодами.

Даниел Фейди школяр у класи наставнїци Геленки Гарвильчак, а корепетиторка на обидвох змаганьох була Кая Мандич Плавшич.