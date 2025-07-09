Дарунки и добри вигодносци на лєтней акциї кнїжкох з нагоди ювилея НВУ „Руске слово”

НОВИ САД – Тирва лєтна акция знїженя цени кнїжкох до 30 одсто, котра будзе тирвац по 26. юлий 2025. рок, а з ню и кнїжки з дарунками и добрима вигодносцаими.

ДАРУНКИ З НАГОДИ ЮВИЛЕЯ: За кажди купени два нови кнїжки достанєце на дарунок ище єдну стару кнїжку (котра вишла по 2015. рок). Тиж так, за купени 10 кнїжки достанєце на дарунок шольку 80-рочнїца „Рускe словo” и букмаркер. За дарунки треба особнє нащивиц предайни места НВУ „Рускe словo” (вибрац з каталоґу кнїжки на дарунок). Особнє треба присц, прето же дзепоєни кнїжки коштаю и коло 200 динари, та ше нам нє виплаци посилац по пошти.

Тиж так, за купени на знїженю 10 кнїжки одразу, дарує ше предлату на єдно виданє електронских новинох або часописох, у ПДФ формату (по вибору), до конца 2025. року: тижньово електронски новини „е-Рускe словo”, електронски формат часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”, електрoнски формат часописа за дзеци „Заградка”, або електронски формат часописа за младих МАК. За тих цо купя 20 кнїжки на знїженю, дарує ше єдну друковану предплату новинох, або часописох до конца 2025. року: друковани тижньово новини „Рускe словo”, друковани часопис за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”, друковани часопис за дзеци „Заградка”, або друковани часопис за младих МАК. Тоти вигодносци важа и за онлайн наручованє и купованє кнїжкох.

ПРИКЛАД ДОБРЕЙ ВИГОДНОСЦИ: Значи, хто купи 10 нови кнїжки на дарунок достанє – шольку, букмаркер, мещок, 5 стари кнїжки (по 2015. рок) и предплату ПДФ („Рускe словo”, МАК, „Шветлосц”, або „Заградка”) до конца 2025. року. А за купени 20 нови кнїжки дарує ше – шольку, букмаркер, мещок, 10 стари кнїжки (по 2015. рок) и предплата друковани виданя („Рускe словo”, МАК, „Шветлосц”, або „Заградка”) до конца 2025. року.

ДЗЕ КУПИЦ? Кнїжки мож купиц прейґ колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” (у Новим Садзе на адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021/6613-697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон 025/51-00-313 (од 9 по 14 годзин).

Кнїжки „Руского слова” на знїженю найлєгчейше мож наручиц и прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.

Нови е-каталоґ можеце зняц на тим линку.