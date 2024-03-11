Дарунки мацером и членїцом Дружтва (фото)

КУЛА – Дзецинска ґрупа РКУД „Др Гавриїл Костельник“ вєдно зоз старшима членами з нагоди Медзинародного дня женох, 8. марца пририхтали програму, хтора отримана 10. марца у просторийох Дружтва. З тей нагоди уручени и пригодни дарунки мацером и членїцом Дружтва.

Дзецинска ґрупа у котрей седмеро дзеци зоз Кули возроста од 1. по 4. класу двох кулских основних школох, дзе ходза на годзини руского язика як виборну наставу ґу учительки Тамари Хома, стретаю ше уж єден длугши период у Дружтве вєдно зоз Цецилию Мудри и Амалию Ковач. На тих стретнуцох дзеци пририхтовали ручни роботи – дарунки своїм мацером, научели ше рецитовац, шпивац и грац пригодни осмомарцовски шпиванки.

На програми Цецилия Мудри виведла виривок зоз монодарами „Верка Волонтерка“, котру сама написла и одґлумела першираз пред 10 роками, а котру теди режирал Михайло Зазуляк.

Член РКУД Др Гавриїл Костельник Яким Виславски означел свой 70. родзени дзень, та ше шицки и подружели, засмачели ше зоз послуженьом котре сами пририхтали и вєдно шпивали нашо шпиванки.