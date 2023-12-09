Дарунок за швето Миколая

РУСКИ КЕРЕСТУР – Праве 6. децембра, на Миколая по новим календару, Руски народни театер „Петро Ризнич Дядя“ достал драгоцини дарунок за тоту установу. Його принєсол Атила Ковач, уж потвердзени спонзор односно донатор у нашей заєднїци, алє и ширше.

Атила Ковач хвильково заняти у РТВ Войводини як продуцент, по професиї є режисер, а у потерашнєй кариєри, як полиґлота, робел велї роботи и єден час бул заступнїк реномованих компанийох рижних електричних и електронских апаратох.

З тей нагоди нашому националному театру подаровал мултифункцийски апарат за друкованє, скениранє и копиранє хтори тей Установи помогнє у роботи, окреме кед ше ма у оглядзе же ше „Дядя“ ище вше у найвекшей мири финансує прейґ проєктох, цо вимага вельо писаня, друкованя и умножованя рижних материялох.