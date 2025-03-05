Дата потримовка за директора Дома култури у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Национални совит рускей националней меншини отримал 29. електронску схадзку на котрей дали потримовку за кандидата за директора Дома култури Руски Керестур.

Електронска схадзка отримана у периодзе од 21. фебруара до 24. фебруара по 12. годзин, прейґ електронскей пошти о гласаню були обвисцени шицки 19 члени НС Руснацох, а Одлука о потримовки принєшена зоз векшину од 14 важацих гласох.

14 члени Совиту гласали позитивно у предвидзеним термину, єден член гласал после часу предвидзеного за гласанє, док штверо члени нє гласали.

На основи гласаня, НСР принєсол Одлуку з котру ше дава позитивне думанє о Владимирови Надьови з Руского Керестура за кандидата за директора Дома култури Руски Керестур.

Скорей того, Дом култури розписал Конкурс за директора котрому мандат тирва по 23. марец того року, а о чим ше гласало у Скупштини општини Кула ище концом прешлого рока же би шицко було покончене у предвидзеним року. На Конкурс сцигла лєм єдна приява котру перше розпатрал УО Дома култури и котри окончел розгварку зоз кандидатом, а потим и вигласал кандидата. Надалєй, УО прешлїдзел свой Предклад НСР на даванє думаня, после того предвидзене же би ше шицко вєдно, Одлука о потримовки зоз НСР и Одлука УО послало сновательови Дома култури до локалней смаоуправи, а конєчна Одлука о менованю директора будзе принєшена на даєдней зоз наиходзацих схадзкох Скупштини општини Кула.