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Дата согласносц за менши оддзелєня по руски

автор М. Афич
автор М. Афич 136 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Национални совит (НС) рускей националней меншини тих дньох дал позитивне думанє за руски оддзелєня у основних школох у Коцуре и Дюрдьове зоз меншим числох школярох як 15, цо предвидзене зоз Законом о основним и штреднїм образованю. Согласносц НС дал и за формованє оддзелєня I класи ґимназиї на руским наставним язику у Штреднєй школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, дзе ше уписали 10 школяре.

Согласносц котра законска обовязка НС до ОШ „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове дата за оддзелєня у пиятей и осмей класи котри маю менєй як 15 школярох. Цо ше дотика ОШ „Братство єдинство” з Коцура согласносц глєдана и достата за оддзелєня з руским наставним язиком од другей по осму класу, дзе єст од штири по седем школярох цо тиж менше число як зоз законом предвидзене.

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