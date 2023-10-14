Одредзени датум и концепция Драмского мемориялу

РУСКИ КЕРЕСТУР – На схадзки Орґанизацийного одбору 55. Драмского мемориялу Петро Ризнич Дяда, котра отримана 11. октобра, обдумани календар активносцох Мемориялу, зоз можлївима вименками.

Як виявел предсидатель Орґанизацийного одбору Драмского мемориялу Петро Ризнич Дяда, Владимир Надь, театрална манифестация будзе отримана од 19. по 26. новембер.

Мемориял будзе отворени 19. новембра на 19 годзин у Доме култури зоз виставу академского маляра Далибора Томчича, котри у нашим театру участвовал як сценоґраф.

Виведзени буду штири представи: РНТ „Петро Ризнич Дядаˮ ше представи 19. новембра зоз комедию „Блитва и пражени кромплїˮ мадярского автора Еґереши Золтана, у режиї Владимира Надя. КУД „Др Гавиїл Костельникˮ зоз Кули 24. новембра виведзе дуодраму Дюру Папгаргая „Вистата конїцаˮ у режиї Янка Лендєра. Госцуюца представа зоз Шиду „Длуге шейтанє до домуˮ за котру текст и режию подписує Цветин Аничич будзе виведзена 25. новембра. Мемориял ше закончи зоз представу Руского културного центра зоз Нового Саду „Дурнїло и кральˮ у режиї Славка Виная.

Кед бешеда о дзецинскей театралней творчосци, од 20. по 24. новембер будзе предлужена театрална роботня „Цо пожадам тото можем буцˮ, зоз закончуюцу явну годзину зоз стилских вежбох виведзених на нєй.

Здогадованє на театралну роботу педаґоґа и драмского дїяча, учителя Евґения Медєша отрима ше на стретнуцу зоз ґлумцами зоз котрима робел и сотрудзовал, кед ше означи сто роки од його народзеня.

За тераз Мемориял остава у єшеньским термину, а на далєй ше увидзи чи ше преложи до старого, ярнього термину.