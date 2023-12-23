Декорация як уживанє и гоби

Тот период у року нє лєм час за дарованє, алє и нагода же бизме до наших домох унєсли радосц и цеплоту. Kaжда швичка, кажди венчик хтори украшує дзвери, як и кажди деталь на столє нас здогадує на швета хтори нам дуркаю на дзвери.

Зоз приблїжованьом крачунских и новорочних шветох, рошнє и позитивна еуфория хтора порушує на радосц, творенє и креативносц, а окрем дзецох, нє заобиходзи анї старших. У тим периодзе, обисца украшени зоз веселима фарбами, а швета нє мож задумац без рижних прикраскох – украшених ядловцох, венчикох зоз рижнофарбових ґомбулькох, та и креативних и ручно направених прикраскох хтори каждому обисцу даю окремну чаривносц.

Уж штредком новембра Лїляна Цвиянович зоз Дюрдьова, помали почина обдумовац цо би того року могла направиц од крачунско-новорочней декорациї, идеї глєда и на интернету, а материял хтори хаснує за свой гоби пренаходзи вшадзи коло себе.

КРЕАТИВНОСЦ Ю ПРОВАДЗИ ПРЕЗ ЖИВОТ

– Одкеди паметам за себе, я любела ручни роботи. Одрастала сом коло женох хтори у рукох вше тримали иглїци, волну, цверну, штрикали и вишивали. Кед сом почала ходзиц до школи, паметам же сом найволєла годзини вишиваня при учительки Амалки Дудашовей. Теди зме на тоти годзини ишли шицки, и дзивчата и хлапци. На тих годзинох сом научела вишивац, перше на крижики, а познєйше сом звладала и велї други технїки – започина Лїляна нашу розгварку.

Кажду хвильку шлєбодного часу и нєшка наша собешеднїца вихаснує за креативносц. З часом, почала учиц и нови технїки роботи, бо як нам гварела, нє сцела ше застановиц лєм на традицийних технїкох. Прейґ интернету научела як виплєсц кошарочку зоз паперу и декупаж технїку, та нєшка и таке роби.

– Декорацию за крачунски и новорочни швета уж роками правим, а зоз тоту роботу сом почала прето же наисце любим свою креативносц виражовац на рижни способи. Думам же моя страсц ґу декорациї прешла до ентузиязма док меркуюци виберам кажду прикраску и кладзем ю на свойо место. Моя креативносц преквитнє кед вирабям єдинствени прикраски зоз рижних материялох – толкує Цвияновичова.

ХАСНУЄ РЕЦИКЛАЖНИ МАТЕРИЯЛИ

Наша собешеднїца за виробок своїх автентичних прикраскох найвецей хаснує рециклажни материяли – папер, картон, платно, алє хаснує и природни материяли – древо, жимжелєни конарчки, шишарки и подобне. Ґу тому Лїляна додава и купчи прикраски, швички, пантлїчки, перлочки, квеце, машлїчки, ґомбульки рижних фарбох и велькосцох, и рижни други деталї хтори каждей креациї даваю окремни печац.

– Того року сом, можем повесц, наисце направела досц декорациї. Углавним сом правела ядловци розличних велькосцох и зоз розличних метериялох. Зоз дунчикох и палїчкох зоз паперу сом направела новорочни хижки, хтори мож вихасновац на рижни способи. Наприклад, єдна жена наручела праве тоти хижки же би до нїх своїм унучатом положела лакотки. Тиж так, зоз паперу сом виплєтла венчики за дзвери, хтори сом украшовала зоз ґомбульками и машлїчками. Любим же тото цо направим мож хасновац вецей раз, а нє раз та руциц. Шицки прикраски мож хасновац роками – гварела наша собешеднїца и предлужела приповедку о тим же зоз чим ше найбаржей пиши, же цо себе направела за декорацию.

– Того року ми пришло на розум же би було крашнє кед бим себе направела камин як часц декорациї. У обисцу сом мала єдну вельку шкатулу за хтору сом длуго штудирала як бим ю могла вихасновац. Понеже тота шкатула була барз висока, я ю скрацела и пререзала сом ю по поли. Кед сом то поробела, шкатулу сом облїпела зоз селотейпом. Потим сом доокола залїпела платно, хторе ми остало од ташкох хтори шиєм, а зоз предку сом полїпела палїчки зоз паперу. Знука сом положела червени лампочки же би випатрало яґод же гори огень, а на камин сом положела Вифлеєм, хтори сом достала на дарунок од моєй шестри. Добри три днї сом пошвецела правеню того камина, алє на концу шицок труд ше виплацел – пишно гварела Лїляна.

РОБОТИ ВИКЛАДА И НА ДРУЖТВЕНИХ МРЕЖОХ

Найвекша потримовка Лїляни єй супруг, дзеци, унучата и праунучата. Найволї твориц за наймилших, бо теди ма найбаржей дзеку и роби зоз шерца. Ище єден вельки мотив Лїляни же би нє преставала зоз роботу тото же свойо роботи може виложиц и представиц на рижних саймох, манифестацийох, фестивалох, та аж и на дружтвених мрежох. У тей хвильки наша собешеднїца ше рихта за Новорочни вашар хтори ше у Дюрдьове отрима 24. децембра.

– Шицко цо робим, я заквачим на Фейсбук и вше достанєм прекрасни коментари – же прекрасне, нєобичне, же вше дацо робим и же вше дацо нове здумам, а то ми наисце значи. Красне слово и позитивни коментари ми вше даваю ище вецей дзеки и сцелосци предлужиц и далєй тото цо робим – закончує Цвияновичова нашу розгварку.