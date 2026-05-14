Делеґация НСР мала схадзку у Министерстве просвити

РУСКИ КЕРЕСТУР – Министерство просвити, стреду 13. юлия, нащивели предсидатель Националного совиту Руснацох (НСР) Стеван Самочета, предсидателька Одбору за образованє НСР Сенка Мученски и предсидатель Одбору за службене хаснованє язика и писма НСР проф. др Михайло Фейса.
Делеґацию НСР прияли державна секретарка у Министерствe просвити Анико Єрас, помоцнїк министра просвити Нермин Балия и помоцнїк министра за високе образованє Александар Йович, зоз хторима на схадзки бешедоване о ученю руского язика у школи и на факултету, а акцент бул на потреби за осучасньованьом учебнїкох.
По схадзки, предсидатель НСР Стеван Самочета поручел же заключенє же учебнїки треба же би були базовани на концепту интеркултуралносци и додал же иснує идея же би ше руски язик як виборни предмет учело и на других факултетох, одкадз приходза наставни кадри, о чим ище будзе бешеди зоз ректором новосадского универзитета. Тиж додал же ше будзе робиц и на додаткох за учебнїки, односно на диґиталних учебнїкох за руску националну заєднїцу, а тиж ше планує и схадзку у Заводу за видаванє учебнїкох, хтора будзе пошвецена лектири и учебнїком за кажду националну заєднїцу у службеним хаснованю.