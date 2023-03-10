Делеґация Рускей матки нащивела КЦВ „Милош Црнянскиˮ

НОВИ САД – Вчера, 9. марца, делеґация Рускей матки нащивела Културни центер Войводини „Милош Црнянскиˮ (Войводи Путнїка 2), дзе на схадзки зоз директором Ненадом Шапоньом порадзене же културна програма зоз хтору ше отвори XVII Шветови конґрес Русинох/Руснацох/Лемкох (РРЛ), будзе у Културним центре Войводини (КЦВ) „Милош Црнянскиˮ у Новим Садзе.

У делеґациї Рускей матки хтора нащивела КЦВ „Милош Црнянскиˮ були предсидатель Организацийного одбору Конґреса и предсидатель Рускей матки проф. др Михайло Фейса и Наташа Перкович, як и др Валентина Чизмар, хтора задлужена за координацию медзи орґанизацийним одбором Конґресу и КЦВ „Милош Црнянскиˮ.

Догварене же 17. авґуста у ґалериї КЦВ „Милош Црнянскиˮ будзе отворена вистава сликох Владимира Нярадия, на 18 годзин, а потим будзе отримани и поетски вечар на хторим буду участвовац двацецеро поетове зоз жемох учашнїцох на Конґресу. Госци на Шветовим конґресу РРЛ приходза зоз Мадярскей, Ческей, Польскей, України, Канади, Зєдинєних америцких державох, Горватскей, Словацкей, Руминиї, и зоз Сербиї.

Директор КЦВ „Милош Црнянскиˮ Ненад Шапоня з тей нагоди виявел же им окремне задовольство же буду сотрудзовац зоз Руску матку и же як вершинска институция култури буду домашнї програми у хторей ше представи и часц значней култури Руснацох, нє лєм з Войводини, алє и зоз швета. И додал же и тота програма, медзи иншим, укаже кельо КЦВ „Милош Црнянскиˮ каждодньово запровадзує свою мисию умрежованя розличних културох.