Делеґация Рускей матки одходзи до Деви у Румуниї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Делеґация Рускей матки (РМ) нєшка одпутує до Руминиї до места Дева дзе од 3. по 5. марец будзе означени Дзень Русинох Руминиї и зашеданє Шветовей ради Шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох (ШР ШК РРЛ).

У делеґациї Рускей матки зоз Сербиї одпутовали подпредсидатель Шветовей ради ШК РРЛ Дюра Папуґа, проф. предсидатель Рускей матки др Михайло Фейса, членїца Конґресней комисиї за културу ШК РРЛ Наташа Макаї Мудрох и член Конґресней комисиї за информованє ШК РРЛ Миронь Джудня.

Шветова рада будзе отримана у рамикох означованя Дня русинох Румуниї котри будзе означени зоз Службу Божу, културну програму и другима змистами, а зашеданє ШР плановане 4. марца.

На дньовом шоре ШР, хтору заказал предсидатель др Стефан Лявинец, єст 12 рижни точки о актуалних питаньох, и збуваньох у членских орґанизацийох як и звити о їх роботи у 2022. року. Єдна з точкох и пририхтованя за XVII Шветови конґрес хтори будзе у авґусту у Новим Садзе.