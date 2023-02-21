Делеґация Националного совиту Руснацох нащивела Жабель

ЖАБЕЛЬ – Делеґацию Националного совиту Руснацох нєдавно приял предсидатель општини Жабель Урош Раданович, а у нащиви ше побешедовали о питаньох хтори важни за Руснацох у тей општини. У делеґациї спред Националного совиту були Йоаким Рац и Желько Ковач, спред подручней канцелариї Дюрдьов Микола Кухар и Мирослав Чакан, а присутни бул и директор Заводу за културу войводянских Руснацох Саша Сабадош.

На схадзки зоз Радановичом бешедоване и о проблемох коло реализациї преслави Националного швета Руснацох за 2024. рок. По устаємнєним розпорядку Националне швето шлїдуюцого року би требало буц отримане у Дюрдьове. Понеже у Дюрдьове єст правни проблем зоз Вельку салу, на схадзки обецане же ше салу присподоби так як цо то було и 2012. року, кед ше Националне швето означовало у Дюрдьове.

Окрем того, бешедоване и о можлївосцох же би ше ознова уведло руски оддзелєня и до оводи и до Основней школи. Предсидатель обецал же локална самоуправа пороби шицко цо може же би ше ришело проблеми зоз хторима ше уж вецей роки зочую Дюрдьовчанє.