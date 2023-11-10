Державни секретар за спорт нащивел Шид

ШИД – Державни секретар у Министерстве спорту Марко Кешель, вчера нащивел два спортски клуби у Шиду.

Секретар Кешель перше нашивел Карате клуб „Шид“ у Установи за физичну културу и спортску рекреацию „Партизан“ дзе го руководзаци клуба упознали зоз роботу клуба, а потим укратко члени клуба каратисти демонстровали спортски активносци.

Кешель тиж нащивел и Женски одбойкашски клуб „ Макс“ у физкултурней сали ОШ „Бранко Радичевич“ дзе дознал о роботи клуба, а одпатрел и одбойкашске бависко дзивчатох хтори му на дарунок подаровали лабду.

Кешель, хторого привитали и провадзели руководзаци локалней самоуправи, предсидатель Општини Зоран Семенович зоз сотруднїками у обидвох нащивох, гварел же причина нащиви же би спатрел условия у хторих спортисти тренираю и змагаю ше и яки потреби маю и же ше ресорне министерство остара сполнїц їх потреби и з тей нагоди им подаровал одредзену спортску опрему.