Дипломатски дзень на першей Колониї вишивкох

ШИД – У будинку Лєтней владическей резиденциї, од стреди по нєшка, 11. май тирва перша Колония билих вишивкох. Вчера, 10. мая колонию нащивела предсидателька Покраїнскей влади АП Войводини Мая Ґойкович.

Ґойковичива поопатрала виставу и затримала ше у кратших розгваркох зоз женами и поднїмателями хтори мали свойо штанди. Як гварела, то єй перша нащива єдней локалней самоуправи и манифестациї як ступела на нову длужносц предсидательки Покраїнскей влади и додала же АП Войводина и надалєй будзе давац потримовку за пестованє традициї и мултикултуралносци.

На колониї представени и вишивки Руснацох, а указали их Невенка Бобаль, Єлена Гнатко и други жени зоз Здруженя женох „Бикичанки“, хтори вєдно зоз женами зоз ЗЖ „Вредни руки“ з Вашици були домашнї женом зоз коло 10 городох од Нового Пазару по Зомбор.

Колония отримана з потримовку НАЛЕДА, Етно мрежи Сербиї як и локалней самоуправи у Шидзе и Туристичней орґанизациї Шид. Вистава роботох була у порти резиденциї.

На шветочносци були присутни и вецей амбасадоре европских державох як и Австралиї. Амбасадор Канади Джайлз Норман похвалєл пестованє традицийного скарбу у розличносцох народох, похвалєл сотруднїцтво зоз Етно мрежу, а тиж и коштовал домашнї сримски кулен.

Представнїки словацкей националней меншини тиж виложели свойо ручни роботи, а присутни були и вецей приватни поднїмателє односно продукователє.