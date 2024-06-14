Дипломи малим матурантом и школярови ґенерациї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна и штредня школа „Петро Кузмяк” вчера 13. юния, шветочно випровадзела 42-їх своїх малих матурантох т.є. школярох двох оддзелєньох осмей класи, уручени дипломи як и припознанє школярови ґенерациї – Теодорови Штранґарови, и найлєпшому у другим оддзелєню Алексови Сопкови.

Мали матуранти ше зоз школи прешпацирали по центер валала дзе их дочекали найблїзши, а потим у школи отримана шветочна програма. Од нїх ше одпитала директорка Наталия Будински и пожадала им щесца у дальшим школованю, а пригодну програму им виведли товарише седмей класи.

Оддзелєнски старшини Деян Бучко и Теодора Вранєш потим найуспишнєйшим школяром у своїх оддзелєньох уручели дипломи – Вуково, дипломи за одлични успих та Доситейово дипломи за винїмково закладанє у одредзених предметох, а дзепоєдни школяре и похвалєни за свойо закладаня з даєдних предметох.

У оддзелєню VIIIa, було 12 одличних школярох и три Вуково дипломи, а у VIIIб оддзелєню 7 одличних школярох од хторих тройо достали и Вуково дипломи.

Теодорови Штранґарови зоз VIIIa уручене припознанє школяра ґенерациї а за найлєпшого школяра VIIIб оддзелєня вибрани Алекса Сопка.

На програми у школским голу були присутни и родичи матурантох и родзина, як и їх наставнїки котри их потим випровадзели до школскей терпезариї на матурски вечар.