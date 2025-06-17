Уручени дипломи матурантом штредньошколцом (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Штреднєй школи Петро Кузмяк вчера вечар, 16. юния на шветочносци уручени дипломи 42-їм матурантом штредньошкоцом як и припознанє Школяр ґенерациї котре достал Ґлориян Штранґар, школяр IV-1оддзелєня ґимназиї на руским наставним язику.

Од матурантох ше одпитала директорка Школи Наталия Будински, а потим и оддзелєнски старшинове IV-1 оддзелєню ґимназиї Тереза Катона, IV-2 оддзелєню ґимназиї на сербским язику Ясмина Надь и IV-3 оддзелєню туристично-готелиєрски технїчар Єлена Миркович.

Вони матурантом 15 у IV-1, 8 у IV-2, и 19 у IV-3 оддзелєню уручели дипломи о положеним матурским испиту як и за общи успих у законченей штвартей класи, дипломи за одлични успих и Вуково дипломи.

Вуково дипломи достали школяр ґенерациї Ґлориян Штранґар, Андреа Надь зоз IV-1 класи, Мария Жирош и Сашка Петрович зоз IV-2 и Аня Пейчич зоз IV-3 класи.

Директорка потим Ґлориянови Штранґарови уручела припознанє Школяр ґенерациї, його импозантну биоґрафию успихох пречитала оддзелєнски старшина, а на концу Штранґаров подзековал шицким котри му помогли у тим вельким успиху.