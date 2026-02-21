Директор библиотеки ознова Милован Мирков

ЖАБЕЛЬ – У велькей сали Скупштини општини Жабель, пияток, 20. фебруара отримана 13. схадзка локалного парламенту.

Одборнїки вигласали Одлуку о вименкох и дополнєньох Плану ґенералней реґулациї населєного места Жабель на шейсц локалитетох, як и Одлуку о виробку плану детальней реґулациї за вибудов крижней драги на виходзе зоз Чуроґу ґу Бачкому Ґрадишту, на крижаню драгох Чуруґ-Бачке Ґрадиште и Чуруґ-Надаль.

Вигласана програма енерґетскей ефикасносци Општини Жабель за 2026–2028. рок. Меновани нови Школски одбор Штреднєй школи „22 Октобeр”, тиж розришени стари и меновани нови члени Општинского штабу за позарядово ситуациї Општини Жабель. За директора Општинскей народней библиотеки „Велько Петрович” ознова вибрани потерашнї директор Милован Мирков зоз Жаблю.

На схадзки вигласана Одлука о анґажованю ревизора за окончованє екстерней ревизиї закончуюцого рахунку буджета Општини Жабель за 2025. рок, як и Програма о оцудзеню будовательней жеми у явней власносци Општини Жабель за тот рок.