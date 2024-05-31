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Директорка Каритасу зоз Италиї нащивела Шид

автор Вл. Дїтко, фото: Дю. Винаї
автор Вл. Дїтко, фото: Дю. Винаї 81 Опатрене

ШИД – Новоменована директорка Каритасу з Италиї з Болцана Беатрикс Маирхофер и водителька за сотруднїцтво зоз иножемством Сандра Д Онофрио як и представнїца младих Каритасу Болцана Федерика Меле у нащиви Сербиї, а окрем Земуна и Марадика нащивели и Шид вовторок, 28. мая.

Делеґация ше стретла зоз ґеронто-ґаздиню Служби хижного допатраня Каритасу у Шидзе Евґению Данчо и упознала зоз роботу хижного допатраня, а бул присутни и парох о. Михайло Режак и координатор Служби хижного допатаня Каритасу за Срим Пера Дуїч, як и нова ґеронто-ґаздиня Ґорана Сабол.

Вєдно зоз домашнїма нащивели штверих найхудобнєйших хасновательох у їх обисцох и була то нагода дознац як тота служба функционує на терену.

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