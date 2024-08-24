Директорка керестурскей школи нащивела ЦЕРН

РУСКИ КЕРЕСТУР – Директорка Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” два тижнї у цеку авґуста пребувала у Европскей орґанизациї за нуклеарни виглєдованя – ЦЕРН (CERN – European Organization for Nuclear Research) нєдалєко од Женеви у Швайцарскей у рамику интернационалней образовней програми.

Вєдно зоз учашнїками на програми зоз 35 державох з цалого швета, Будинскова нащивела LHC (Large Hadron Collider) и други експерименти, присуствовац преподаваньом визначних шветових науковцох зоз обласци физики елементарних часточкох, як и занїмац ше з тематику уключованя тей обласци до наставних активносцох.