Директорка коцурскей школи на схадзки у Покраїнскей влади

НОВИ САД – З цильом представяня планованох активносцох у обласци образованя и унапредзованя комуникациї медзи Покраїнским секретариятом за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци и образовно-воспитнима установами, у Велькей сали Скупштини АП Войводини пияток, 10. фебруара отримана схадзка з директорами покраїнских школох. Єдна з присутних була и директорка Основней школи „Братство єдинство” з Коцура Сенка Мученски.

По єй словох, у рамикох схадзки представнїки Секретарияту наявели наступни конкурси у обласци образованя, а бешеди було и о можлївосцох и законских рокох за покладанє испитох за лиценцу директорох, наставнїкох, воспитачох, фахових сотруднїкох и секретарох установох. Кед слово о проєктох и конкурсох, Основна школа зоз Коцура будзе конкуровац за потребни средства, понеже будзе домашня Медзиокружного и Републичного змаганя зоз руского язика у тим школским року, визначела директорка Сенка Мученски.

З тей нагоди, як гварела Мученскова, просвитна инспекторка мр Даница Лучич визначела и найважнєйши информациї у вязи зоз порядним инспекцийским надпатраньом у школох, а обрацела и увагу на гришки котри найчастейше правени того року.

Того дня шицких привитал и подпредсидатель Покраїнскей влади и ресорни покраїнски секретар Жолт Сакалаш, а заменїца покраїнского секретара Сладяна Бурсач гварела же, окрем того же директором представени плановани активносци и проєкти за 2023. рок, намагаю ше и ришиц шицки препреченя, же би робота у шицких образовно-воспитних установох була цо приємнєйша, безпечнєйша и успишнєйша.

З оглядом на вельке число установох образованя на териториї АП Войводини, схадзки отримани у вецей терминох, през два днї.