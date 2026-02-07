Дизайн на компютеру и у кухнї

У ґенерациї у хторей ше ридко хто одшмелї поставиц високи цилї, Анастазия Козар зоз Кули одлучела нє правиц компромиси – и то ше єй удало.

Дипломовала на ФТН-у зоз просекову оцену 10 на напряму ҐРИД, а паралелно зоз проєктами у инжинєрским дизайну, котри вельо вимагаю, правела и торти. Док єй индекс бул виполнєти зоз дзешатками, фрижидер бул полни зоз кремами, филами и декорацию. Єй дизайн и лакотки лєм два язики истей креативносци. У интервюу хтори шлїдзи вам одгаднєме як ше єй поспишело злучиц свой надпросекови резултат на факултету, початок професийней кариєри и гоби хтори ю виполнює.

• Цо це мотивовало же биш вибрала напрям ҐРИД на ФТН-у?

– Ище у штреднєй школи ме цикавела комбинация инжинєрства и креативносци, та ми напрям ґрафичне инжинєрство и дизайн такой прицагнул увагу. Рекламни материял и презентациї хтори сом видзела ме окреме заинтересовали, а найбаржей тото же ше будзем занїмац зоз веб-дизайном хтори ми ше вше пачел. Сцела сом студирац на факултету хтори нє лєм технїчни, алє и визуално креативни, же бим могла розвиц обидва боки свойого интересованя. Цо ше дотика примацого испиту, рихтала сом ше одприлики мешац, а то було достаточно же бим здобула сиґурносц и же бим вошла до ритму.

• Як ши орґанизовала ученє и реализацию проєктох док ши студирала же биш затримала просекову оцену 10 ?

– Мнє була найважнєйша добра орґанизация и одлука же студиї положим на перше место. Од першого дня першого семестру сом почала учиц поряднє, без одцагованя, и зоз часом ше ґрадиво надовязовало єдно на друге, а то ми олєгчало же бим напредовала. Мала сом вельку потримовку од фамелиї и товаришох, окреме од колеґиньох зоз хторима сом студирала – вєдно

зме робели, мотивовали и „ґурали напредок” єдна другу. Тото чувство же сом нє сама у тим и ясна особна дисциплина були ключни же бим отримала просекову оцену 10 през цале студиранє.

• Зоз хторим проєктом ши найзадовольнєйша и чом?

– Найбаржей ше цешим зоз проєктом хтори настал зоз колаборацию фирми Wall Packing и нашого департману. Бул обявени конкурс за найлєпши дизайн плеховей шкатулки (лименки), а моя робота завжала перше место. У тим периодзе сом уж була на пракси у тей фирми, а то ми оможлївело же бим дизайн прилагодзела и реалним потребом продукованя. Побида на конкурсу ми отворела дзвери – пошвидко по законченю факултету сом достала роботу у истей фирми, дзе робим уж три мешаци. Тот проєкт ми принєсол и професийне припознанє.

• Як плануєш применїц знанє у будучносци хторе ши здобула на факултету?

– Знанє зоз факултета ше указало як винїмково хасновите уж у перших дньох на роботи. Робим пририхтованє за друкованє, дзе ше одо мнє обчекує прецизносц, знанє у роботи технолоґиї и добре розуменє визуалних стандардох – шицко цо сом през студиї добре научела и звладала. Факултет ми дал сиґурносц же можем добре поробиц професийну роботу и рижни виволаня.

• Цо ци було найвекше виволанє, а цо найлєпше дожице кед ши студирала?

– Найвекше виволанє ми було отримац просекову оцену, прето же сом то сама себе задала як циль на початку студийох. Знала сом же то нє будзе лєгко, алє тото особне виволанє ме мотивовало най вше идзем крочай напредок.

– Найлєпше дожице кед сом студирала ми було Лєтна школа у Заґребе, дзе зме тидзень робели дизайн амбалажи. То було дожице хторе наисце нє забудзем – интензивне, инспиративне и едукативне. Здобула сом вельо нових товаришох и колеґох зоз реґиону, вичерали зме искуствия, алє и практичне знанє хторе ми нєшка барз значи.

• Хтори гобиї маш и як вони вплївую на твой каждодньови живот?

– Намагам ше отримац баланс у живоце медзи ученьом, роботу, терховню и правеньом тортох. Терховня ми помага же бим ше физично розтерховала, а торти мойо креативне задовольство. Пре тот баланс сом стабилнєйша и продуктивнєйша и вон ми помага же бим ше нє „страцела” у обовязкох.

• Як ши почала правиц торти?

– Цалком спонтано, кед була пандемия, бо ми було допито. За мешац сом направела аж трицец торти. Похопела сом же то активносц у хторей ше цалком виключим, розбистрим думки и одпочинєм главу. Одтеди, правенє тортох часц мойого живота, то дацо цо ме змирює, алє и инспирує.

• Чи дакеди експериментуєш зоз рецептами, чи вше робиш лєм по рецепту?

– Вше експериментуєм зоз рецептами. Углавним, торти почнєм правиц по основним рецепту, алє скоро вше дацо вименїм – состойки, текстуру, способ складаня… Любим правиц дацо „свойо”, як цо то робим и у дизайну.

• Як реаґуєш кед ци ше даєдна торта нє уда и цо робиш же биш злєпшала резултат?

– Кед торта нє випаднє так як сом задумала, намагам ше патриц на тото обєктивно. Анализуєм дзе була гришка, пробуєм пренайсц причину тому и углавним ми ше вше поспиши виправиц ю уж у шлїдуюцей нагоди. То ми ученє, виволанє, алє и забава.

• Чи дизайн и декорация тортох повязани на даяки способ?

– Абсолутно гей. И у дизайну и у декорованю тортох ме найбаржей прицагує креативна часц – можлївосц експериментовац, комбиновац фарби, фурми и текстури. Чувствуєм исте возбудзенє кед робим ґрафични дизайн и кед украшуєм торту. Мнє то лєм ище єдна форма визуалней творчосци.