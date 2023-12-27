Дїдо Мраз подзелєл пакецики у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вовторок 26. децембра, уж традицийно Дїдо Мраз нащивел дзеци у Руским Керестуре, котри го того року дочекали у спортскей гали.

Предходних рокох Дїдо Мраз розношел пакецики по обисцох на прикочох, а того року орґанизаторе пременєли локацию, же би го шицки дзеци вєдно дочекали и висликовали ше з нїм.

Дїда Мраза у спортскей гали дочекало вельо дзецох и родичох, а скорей додзельованя пакецикох пригодну програму виведла ґрупа аниматоркох зоз Нового Саду.

Дочек Дїда Мраза и того року прешол у орґанизациї Месней заєднїци Руски Керестур, на чолє зоз о.д. секретаром Михайлом Пашом, котра порихтала и подзелєла 200 пакецики, а пакецики финансовали родичи по 700 динари.

Дзеци у дзецинскей заградки „Цицибан” ПУ „Бамби”, 22. децембра тиж нащивел Дїдо Мраз и подзелєл им скромни дарунки з нагоди наиходзацих шветох. Нащиву Дїда Мраза до дзецинскей заградки тиж орґанизовала керестурска Месна заєднїца, а того року их пакецики достали 160 дзеци зоз шицких воспитних ґрупох, од наймладших яшелькових до предшколских.