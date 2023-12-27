ДружтвоРутенпресТексти

Дїдо Мраз подзелєл пакецики у Руским Керестуре

автор Д. Барна
автор Д. Барна 168 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вовторок 26. децембра, уж традицийно Дїдо Мраз нащивел дзеци у Руским Керестуре, котри го того року дочекали у спортскей гали.

Предходних рокох Дїдо Мраз розношел пакецики по обисцох на прикочох, а того року орґанизаторе пременєли локацию, же би го шицки дзеци вєдно дочекали и висликовали ше з нїм.

Дїда Мраза у спортскей гали дочекало вельо дзецох и родичох, а скорей додзельованя пакецикох пригодну програму виведла ґрупа аниматоркох зоз Нового Саду.

Дочек Дїда Мраза и того року прешол у орґанизациї Месней заєднїци Руски Керестур, на чолє зоз о.д. секретаром Михайлом Пашом, котра порихтала и подзелєла 200 пакецики, а пакецики финансовали родичи по 700 динари.

Дзеци у дзецинскей заградки „Цицибан” ПУ „Бамби”, 22. децембра тиж нащивел Дїдо Мраз и подзелєл им скромни дарунки з нагоди наиходзацих шветох. Нащиву Дїда Мраза до дзецинскей заградки тиж орґанизовала керестурска Месна заєднїца, а того року их пакецики достали 160 дзеци зоз шицких воспитних ґрупох, од наймладших яшелькових до предшколских.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Млади указали цо (нє)знаю

Вистава иконох Арсения Теодоровича будзе нєшка отворена у...

Нова кнїжка поезиї Михала Рамача

Тирва новорочни попуст 30% на кнїжки НВУ „Руске...

Запровадзена порядна защита на сримским боку Дуная при...