Дїла хтори злучую швет

На кампу участвовали млади зоз Шпаниї, Мексика, Французкей, Италиї, Турскей, Япону, Китаю, Нового Саду и Руского Керестура.

Прешлого тижня ше закончел Медзинародни волонтерски камп у Руским Керестуре, хтори тирвал од 14. по 27. юлий. Попри волонтерох зоз иножемства, на кампу участвовали и домашнї волонтере зоз Керестура, алє и зоз Нового Саду.

Док тирвал камп, волонтерох зме могли обачиц на базену, озеру, у лєшику и на гиподроме. Тиж так, свою креативносц виражовали на автобускей станїци, у оводи и у дзецинским парку.

Волонтере хтори нє зоз Керестура спали у Спортско-школскей гали у просториї за карате, алє могли хасновац и просториї Огньогасного дому за друженє и костиранє.

Робело ше по шейсц годзини, кед була вигодна хвиля, а у шлєбодни час млади мали вилєти, могли ше дружиц, упознавац и обиходзиц Керестур.

Резултати на дїлу

Волонтере були вредни на тогорочним Медзинародни волонтерским кампу, а тото цо вони поробели, мож обачиц на вецей концох.

На базену ше ушорело писок на одбойкашским терену, оправело ше слункобрани хтори коло базену и префарбело ше шицки столи и лавочки. Волонтере обилєли просториї у Доме култури, односно у „Клубу 10”, хтори Здруженю гражданох „Пакт Рутенорум” дати на хаснованє. У дзецинскей оводи и на автобускей станїци млади почали украшовац мурали, а будзе направена окремна роботня у наиходзацим чаше, та ше тоту роботу пошвидко и докончи. Тиж, вони вєдно зоз членами Добродзечного огньогасного дружтва позалївали древка на гиподроме, базену и у лєшику, а зоз орґанизацию „Tреш Хиро” позберали шмеце на спомнутих локацийох.

– Того року зме мали дзевец волонтерох зоз иножемства и єдну волонтерку зоз Нового Саду. Тиж так, приключовали нам ше и локални волонтере, та нас кажди дзень було коло двацец. Роботи хтори зме робели нє були физично чежки, як, наприклад, кед дацо требало офарбиц, префарбиц або оправиц. Ушорйовали зме валал на вецей локацийох прето же зме сцели най волонтером будзе интересантно и най упознаю Керестур – гварела Ивана Планчак, єдна з орґанизаторкох Волонтерского кампу и членїца ,,Пакту”, и предлужує далєй:

– Шицким волонтером були интересантни роботи и дзечнє участвовали. На кампу зме франтовали медзи собу и наисце ми мило же шицко було позитивне и полне зоз шмихом. Шицко прешло так як зме обчековали и плановали, нє було нїяки препреченя, лєм же ше даєдни волонтере похорели док тирвал камп, алє зоз медицинску помоцу ше шицко швидко ришело – толкує вона.

Цикави змисти за забаву

По законченей роботи млади мали вилєти, та нащивели музей и церкви. Єден дзень були на цалодньовим вилєту у Новим Садзе, а попри тим мали орґанизовану и фолклорну секцию, на хторей учели руски народни танци. През камп були орґанизовани и два журки на базену, на хторих музику пущали волонтере зоз Шпаниї, алє и домашнї диджейове. Тиж так, млади виглєдоваче зоз Сербиї отримали преподаванє о волонтерских кампох и черанкох по швеце за локалну заєднїцу.

У шлєбодни час волонтере мали нагоду пойсц на Ноцни турнир у малим фодбалу, на базен, могли ше шпацирац през валал, або ше дружиц у Огньогасним доме.

Вони мали бициґли, хтори ше пожичело од людзох зоз валалу, та так могли пойсц на локациї на хторих ше робело и рушац ше по валалу.

Волонтере зоз вецей державох

На тогорочни Медзинародни волонтерски камп допутовали млади зоз Шпаниї, Мексика, Французкей, Италиї, Турскей, та аж и зоз Япону и Китаю.

Матео Сицамоис (18), Италия – Рим:

Уж треци рок зашором участвуєм на роботних кампох, та сом и того року сцел нащивиц даєден. Насампредз, за камп у Руским Керестуре сом чул од оцового товариша, та сом сцел пойсц праве до Сербиї. За ньго сом ше опредзелєл прето же сом сцел видзиц тоту державу, а и тема кампу ми була цикава. Можем припознац же сом ше анї кус нє розчаровал.

Найинтересантнєйша часц кампу ми була упознац розлични култури. Ту иншака каждодньовосц од гевтей на хтору сом звикнул. Руски Керестур место дзе сом ше чувствовал прилапено и привитано, так як дома, и кед будзем мац нагоду, вшелїяк, же ту придзем ознова, алє як туриста.

Самуел (23), Французка – Лион:

Волонтерски камп сом нашол на веб-сайту Concorida и такой сом ше приявел. Нє знал сом вельо о Сербиї, а сцел сом дожиц дацо нове, та ме то мотивовало опредзелїц ше праве за тот камп.

Найинтересантнейше ми було учиц стари руски танци и упознавац културу Руснацох, за хторих сом пред скоро мешац днями анї нє чул. Хвилька, хтору нїґда нє забудзем, то кед сом ше рано врацал зоз журки, а людзе ишли до церкви. Тиж так, цошка цо ми наймилше то же сом могол побешедовац гоч ким зоз на улїчки и шицки були приємни.

Барз сом щешлїви же сом нащивел таке окремне и цикаве место як Руски Керестур, и наздавам ше же єдного дня ознова ту придзем. Мал сом нагоду участвовац на двох кампох, у Нємецкей и Французкей дзе сом здобул красни памятки, алє на тим сом ше наисце крашнє препровадзел и останє ми у окремним паметаню.

Спонзоре за тогорочни Медзинародни волонтерски камп то орґанизация Млади виглєдоваче Сербиї зоз Беоґраду, Роботне цело за младих и Завод за културу войводянских Руснацох. Вельку подзековносц орґанизаторе даваю Добродзечному огньогасному дружтву, орґанизациї „Треш Хиро”, як и шицким валалчаном хтори допринєсли орґанизациї тогорочного кампу.