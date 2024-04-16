Дюла Фаркаш и Лука Тасич наградзени на кросу

ЧЕРВИНКА – На познатим месце за вилєт, на „Потокуˮ у Червинки, внєдзелю, 14. априла отримане Першенство Войводини у кросу, у орґанизациї Атлетского союзу Войводини, а у рамикох того змаганя отримани и „Яфа кросˮ за младши катеґориї од 1. по 4. класу основней школи. На обидвох змаганьох участвовали и осмеро змагателє Атлетского клубу „Русинˮ, та медзи наградзенима Дюла Фаркаш и Лука Тасич.

На Першенстве Войводини, наступели шицки возросни катеґориї, хтори бежали од 1000 по 5000 метери, у зависносци од возросту.

У катеґориї младших пионирох наступел Дюла Фаркаш хтори бежал 1500 метери, и освоєл 6. место.

На „Яфа кросуˮ, за дзеци од першей по штварту класу основней школи була обезпечена дистанца од 300 метери, а окреме ше змагали дзивчата и окреме хлапци.

Так, спред Атлетского клубу „Русинˮ, змагали ше дзивчата першей класи – Маша Дудаш, Надя Варґа, Лара Новакович и Єлена Джуджар. У ґрупи хлапцох другей класи участвовал Лука Тасич, хтори освоєл 3. место и бронзову медалю, а достал и пакет Яфа продуктох, док у катеґориї дзивчатох трецей класи змагали ше Анастасия Пекич и Николая Медєши.

Атлетичарох на змаганє водзели тренере Саня Еделински и Антония Тиркайла хтора тренер дзецом предшколского возросту и дзецом першей класи основней школи.

Орґанизатор змаганя бул Атлетски клуб „Червинкаˮ.