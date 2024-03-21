Дюла Фаркаш и Валентина Надь посцигли окремни резултати

РУСКИ КЕРЕСТУР – Атлетски клуб „Русин”, у Спортскей гали у Руским Керестуре, отримал клубске змаганє у скаканю до висока, на хторим участвовали коло 40-еро дзеци.

Перши места у своїх возросних ґрупох освоєли – Алекса Шомодї, Андєлина Блаґоєвич, Анастасия Пекич, Лука Тасич, Маша Дудаш, Ема Гайдук, Стефан Гарди, Теодора Фаркаш, док ше Дюла Фаркаш и Валентина Надь окреме визначели, чийо резултати у самим верху сербскей атлетики у катеґориї младших пионирох.

На змаганю участвовали дзеци од предшколского возросту, та по 7. класу основней школи, а атлетичаре були розпоредзени до дзешец возросних ґрупох.

Змаганє орґанизовали тренер атлетики Саня Еделински и єй помоцнїци Антония и Валентина Тиркайлово, а на помоци були и родичи младих атлетичарох хтори окрем же були потримовка своїм дзецом, пририхтали и смачну закуску.